FALPO cumple 41 años: cuatro décadas de lucha en las calles y tributo a sus mártires

Por La Redaccion

Santo Domingo, RD. – El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) celebra el 41.º aniversario de su fundación, consolidándose como la organización de referencia en la defensa de los derechos del pueblo y la dignidad de los sectores más vulnerables de la República Dominicana.

Desde aquel 14 de febrero de 1985, el FALPO ha transitado un camino de sacrificio y firmeza, transformando el descontento en movilizaciones populares que han derivado en logros concretos para las comunidades. Durante cuatro décadas, la organización ha sido el motor de transformaciones estructurales en barrios y campos históricamente olvidados por el Estado dominicano.

Cuatro décadas de conquistas tangibles

El FALPO destaca que este aniversario no es solo una efeméride, sino un recuento de victorias alcanzadas mediante la unidad popular. Entre las reivindicaciones logradas destacamos:

Asfaltado de calles y construcción de aceras, contenes y puentes en diversas regiones.

Mejora en el suministro de agua potable y extensión de redes eléctricas en zonas marginadas.

Construcción de escuelas y hospitales para garantizar salud y educación dignas, así como la lucha contra la corrupción y a favor de la protección del medio ambiente.

Hemos asumido grandes sacrificios y un alto costo humano entre nuestros militantes, muchos de los cuales se han convertido en mártires de la patria.

La historia del FALPO está escrita con el valor de hombres y mujeres que dieron su vida por la causa y por una patria justa para los dominicanos. En este aniversario, la organización rinde tributo especial a figuras como Jesús Diplan, Mario Vladimir Lantigua Valdera, Elvis Amable Rodríguez (Ony), Osvaldo Torres (Fury) y Ramón Antonio Camilo (El Rubio), entre otros.

“Nuetros mártires no son una cifra; son el motor moral que nos impide rendirnos ante la injusticia, la corrupción y la entrega de la soberanía. Recordarlos es renovar nuestro juramento de lucha”, expresó la dirigencia nacional del FALPO.

Nuestra organización enfrenta hoy el desafío de movilizarse en las calles contra la precariedad de los servicios públicos, las pretensiones criminales de destrucción del medio ambiente, la corrupción, el alto costo de la vida y en defensa de nuestra soberanía.

La organización hace un llamado a la unidad de todos los sectores sociales, sindicales y profesionales, así como del pueblo en sentido general, para exigir una distribución equitativa de la riqueza y frenar la corrupción.

Tras 41 años, el FALPO continuará acompañando a quienes tienen derecho a vivir en un país justo que garantice una vida digna.

¡41 AÑOS DE LUCHA, SACRIFICIO Y VICTORIA!

¡VIVA EL FALPO!