FAO afirma que RD reduce subalimentación del 8.7% en 2019 al 3.6% en 2025 y fortalece el poder adquisitivo de sus ciudadanos

Fuente externa

Santo Domingo.– El economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Máximo Torero, destacó que en República Dominicana la subalimentación se redujo del 8.7% en 2019 al 3.6% en 2025, situándose por debajo del promedio regional.

FAO resalta que este avance responde a políticas de aumentos salariales, acompañadas de programas de protección social y mejoras en la producción agrícola implementadas por el presidente Abinader.

Del mismo modo, Torero resaltó que los ingresos laborales reales han crecido por encima de la inflación, lo que ha permitido mantener y fortalecer el poder adquisitivo de los ciudadanos. Según lo presentado, este avance responde a las políticas implementadas en materia de aumentos salariales, acompañadas de programas de protección social y mejoras en la producción agrícola.

En su informe, Torero indicó que la inflación alimentaria en el país ha mostrado una brecha menor respecto a la inflación general, e incluso, en el tramo más reciente, ha disminuido más rápido. Esta combinación con el alza de los salarios reales ha permitido que la población dominicana enfrente mejor el aumento de los precios globales de los alimentos, garantizando un mayor acceso a dietas saludables y una reducción sostenida de la inseguridad alimentaria.

Bajar subalimentación es un gran logro

Durante su intervención en el Diálogo Regional sobre Seguridad Alimentaria e Hídrica: “Una Agenda Mano de la Mano”, celebrado en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el presidente Abinader afirmó que la reducción del índice de subalimentación al 3.6% en 2025 impulsa a continuar la coordinación con todas las instituciones del Gobierno.

«Bajar a 3.6 en la subalimentación, la verdad que es un logro importante es un gran logro. Cuando nosotros lo recibimos en 8.7, eso no disminuyó en términos generales debido a la pandemia que realmente afectó», indicó el jefe de Estado.

El mandatario recordó las reuniones semanales que mantiene con el “Gabinete de Hambre Cero”, integrado por el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), los Comedores Económicos y el Gabinete Social, donde se coordinan acciones para garantizar la alimentación de la población.

El presidente Abinader destacó además la multiplicación por cuatro de los Comedores Económicos, el aumento significativo en la alimentación escolar a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y la mejora del salario real de los trabajadores.

Fortalecimiento del campo ha sido clave

De su lado, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, enfatizó el papel del sector agropecuario en los logros alcanzados, destacando que el fortalecimiento del campo ha sido clave para reducir el hambre en la República Dominicana. Señaló también que se ha impulsado la productividad, apoyado a los pequeños productores y promovido prácticas sostenibles, convirtiendo al país en un referente regional.

La agenda incluyó dos paneles de alto nivel: el primero centrado en la Iniciativa “Mano de la Mano” para acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios, y el segundo en un intercambio de experiencias sobre la reducción del hambre y la pobreza.

El evento contó con la asistencia de Lucrecia Rodríguez, del SICA; Manuel Torres, del BCIE; Francisco Bueso, del Banco Mundial; Mario González, del BID; Luis Felipe Barrantes, del Instituto de Ayuda Social de Costa Rica; Adriana Telles, del CGSAN, entre otros importantes funcionarios del gobierno central, el sector privado y la sociedad civil.

El Diálogo concluyó con un llamado a fortalecer la cooperación regional y a trabajar de manera conjunta entre gobiernos, organismos multilaterales y sociedad civil, con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación y el acceso sostenible al agua en la región.