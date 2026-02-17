Por Jacinto Diaz

SANTO DOMINGO. Las Federaciones Deportivas Nacionales ratificaron su firme en inquebrantable compromiso con el éxito de los XXV Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Alrededor de 20 organizaciones afiliadas al Comité Olímpico Dominicano (COD) precisaron que su dirigencia trabaja sin descanso y con tesón para colaborar con la buena celebración de los Centroamericanos, desde el montaje del certamen, hasta la parte técnica, organizativa y competitiva.

Durante un encuentro con medios de comunicación celebrado este lunes en el Sebelén Bowling Center, el bloque de federaciones dijo que colabora a tiempo completo con el Comité Organizador, presidido por el periodista José P. Monegro, en todo lo relativo al evento que será celebrado del 24 de julio al 8 de agosto en la Primaria de América.

Hablando a través de los presidentes de las Federaciones de Boliche y Boxeo, Francis Soto y Rubén García, la dirigencia federativa reunida hoy afirma que su única misión es que República Dominicana salga airosa del reto por delante, organizando y celebrando unos Juegos a la altura de las circunstancias, “como las autoridades de turno y la dirigencia deportiva lo hacen cada vez que somos sede de una fiesta multideportiva”.

Además de Soto y García, otros federados presentes fueron José Manuel Ramos, Antonio Acosta, Edwin Rodríguez, Gilberto García, Radamés Tavares y José Luis Ramírez, así como Gerardo Suero Corres y Nelson Ramírez, por las federaciones de Atletismo y Voleibol.

“Es nuestro deber y obligación, como dirigentes que dirigimos

federaciones nacionales, ayudar a garantizar unos Juegos exitosos y al nivel de los grandes compromisos asumidos históricamente por la República Dominicana”, expresaron Soto, quien presentó el documento, y García, responsable de motivar el texto y responder preguntas de los periodistas.

Además de boliche y boxeo, firman el documento las federaciones de Levantamiento de Pesas, Judo, Atletismo, Karate, Voleibol, Ecuestre, Natación, Lucha Olímpica y Gimnasia, entre otras.

En el documento, las federaciones resaltaron el esfuerzo sostenido que realiza el Ministerio de Deportes, a través de su ministro Kelvin Cruz, con la entrega oportuna de los recursos destinados a la preparación de las distintas disciplinas deportivas que conformarán la delegación de República Dominicana.

“Este respaldo del Ministerio de Deportes ha sido y seguirá siendo esencial y fundamental, para fortalecer los procesos de entrenamiento y preparación de los atletas y entrenadores, clave para elevar el nivel competitivo de nuestro país de cara a los Centroamericanos y del Caribe”

Expresaron que las Federaciones Deportivas Nacionales, con sus atletas, entrenadores y el personal técnico, representan el soporte más importante del movimiento deportivo dominicano, y que el rol desempeñado por esos actores ha sido vital para para alcanzar los resultados sobresalientes en pasados eventos internacionales donde la República Dominicana ha servido de nación anfitriona.

También ponderaron el papel que juega la dirigencia deportiva, desde presidentes de federaciones hasta los titulares de las asociaciones que integran cada entidad federativa.

Reafirmaron su confianza en que, con el trabajo coordinado entre las instituciones deportivas, el Estado dominicano que aporte los recursos y el Comité Organizador, “los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 serán un referente regional en organización, competitividad y sobre todo un orgullo de nación”.

Finalmente, afirman que para la República Dominicana será un altísimo honor organizar la Centenaria versión de los Juegos Centroamericanos, avalados por Centro Caribe Sport (antigua Odecabe), organización presidida por el dominicano Luis Mejía Oviedo.