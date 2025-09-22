Fellito Suberví destaca Acueducto Barrera de Salinidad beneficiará a 1.8 millones de personas en el GSD

Fuente externa

Santo Domingo, RD. – El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví informó durante un recorrido de supervisión junto al presidente Luis Abinader, que el Acueducto Oriental Barrera de Salinidad, cuya construcción supera un 70 % de avance en su segunda etapa, beneficiará a más de 1.8 millones de personas en el Gran Santo Domingo.

Con una inversión total de USD$141 millones, esta importante infraestructura incrementará el suministro de agua potable en un 33 % en Santo Domingo Este y en un 50 % en Santo Domingo Norte, fortaleciendo así la capacidad del sistema nacional de distribución de agua potable.

El director general de la CAASD, durante el recorrido destacó que se trata de un proyecto estratégico y de largo plazo, concebido para garantizar la sostenibilidad del servicio y mejorar la calidad de vida de la población beneficiada.

“Estamos hablando de una incorporación de dos metros cúbicos por segundo al sistema, lo que equivale a aproximadamente 45 millones de galones diarios. Esto representa un aumento significativo en la cobertura: un 33 % más para Santo Domingo Este y un 50 % más para Santo Domingo Norte”, expresó Suberví.

Ambos funcionarios reafirmaron su compromiso con el desarrollo de infraestructuras estratégicas que mejoren la calidad de vida de la población, al tiempo que afirmaron que la CAASD continúa avanzando con visión de futuro y alto impacto social en el fortalecimiento del sistema hídrico nacional.

El proyecto contempla ampliar la capacidad de producción del acueducto a 6 metros cúbicos por segundo (m³/s) y garantizar altos niveles de eficiencia en los procesos de captación, tratamiento, distribución y almacenamiento del agua.

Entre los componentes principales de la obra se encuentran: la obra de toma, los sistemas de bombeo, la línea de conducción, los depósitos reguladores y la infraestructura del módulo de tratamiento. Se prevé que estos elementos estén concluidos para finales del año 2025.

Asimismo, se completará la macro-red de distribución y se finalizarán los detalles técnicos del nuevo módulo de tratamiento, incluyendo la instalación de la estructura metálica y el sistema de electrificación.