Fuente Externa

Santo Domingo, D.N. – El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la capital, Fellito Suberví, aseguró que en esa organización política “hay grandes hombres y mujeres, y entre todos los buenos que tiene el PRM, la mejor es Carolina Mejía”, durante un multitudinario acto de rendición de cuentas de la Secretaría General de esa organización política.

El ingeniero Suberví destacó que lo que se concentró en el acto fue “músculo político de verdad, gente que da la cara, que tiene territorio, que tiene votos y que no echa cuentos”, al tiempo que afirmó que ese equipo está preparado “para dar la pelea donde sea y como sea”, como lo ha venido demostrando en apoyo al gobierno del presidente Luis Abinader.

“El liderazgo de Luis Abinader permitió que, mientras el mundo se desordenaba, la República Dominicana lograra estabilidad, creciera cuando otros retrocedían y defendiera la institucionalidad cuando muchos la debilitaban. Ese avance no fue casualidad, fue liderazgo”, enfatizó el presidente del PRM en el Distrito Nacional.

El dirigente perremeísta recordó que ese mismo liderazgo tiene historia dentro del PRM, al señalar que cuando el partido necesitó organización, estructura y victoria, “ahí estuvo Carolina como secretaria general”; y cuando el Distrito Nacional necesitaba convertir el cambio en orden, gestión y resultados concretos, “ahí estuvo Carolina como alcaldesa”.

“Hoy la República Dominicana necesita dar el siguiente paso: pasar del cambio al bienestar para cada familia, y para consolidar ese camino se necesita liderazgo probado. A quienes se preguntan quién tiene ese liderazgo, este equipo les dice con claridad: Carolina está lista, Carolina está preparada, Carolina es la que sigue”, expresó.

Suberví subrayó que el PRM requiere un liderazgo que no solo inicie procesos, sino que sepa organizarlos, sostenerlos y hacer que funcionen. “Yo hablo desde la experiencia. Carolina es una líder con carácter, con sensibilidad y con la capacidad de llevar este proyecto a su siguiente nivel. Estamos listos para caminar con ella, para trabajar con ella y para ganar con ella”, afirmó.

El presidente del PRM en el Distrito Nacional reiteró el compromiso de ese equipo con el presidente Abinader y, al mismo tiempo, su respaldo firme a Carolina Mejía, “una compañera cercana, dispuesta y presente” que ha demostrado resultados concretos en la ciudad capital.