Santo Domingo. – El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe (Fellito) Suberví, encabezó un recorrido de supervisión por los sistemas Haina-Manoguayabo e Isabela, donde constató los trabajos de readecuación de ambas infraestructuras para beneficiar a más de 3.7 millones de dominicanos.

Subervi puntualizó que estas acciones forman parte del Plan Zona, una iniciativa de la entidad estatal, que tiene la finalidad de optimizar la producción, abastecimiento y distribución de agua potable a la población del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

En ese sentido, el ingeniero explicó que, las intervenciones beneficiarán alrededor de 3.7 millones de habitantes. Asimismo, señaló que las infraestructuras aportan más del 33% del agua que se consume en el Gran Santo Domingo.

El servidor público precisó que, con la recuperación de estas infraestructuras, construidas durante los gobiernos del expresidente Joaquín Balaguer, la CAASD garantizará el incremento en la producción de agua, acorde al crecimiento poblacional y la creciente demanda del servicio.

“Nuestro objetivo es alcanzar una producción al 100% en cada sistema, y estamos avanzando en esa meta. Para el año que viene con Dios por delante, tendremos recuperados todos los acueductos”, afirmó el servidor público.

De igual modo, el funcionario recordó que Haina-Manoguayabo suple de agua potable al Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste. Especificó, que fue diseñado para producir en su obra de toma 8,000 galones por minuto y una producción de 4 metros cúbicos por segundo que equivalen a 90 millones de galones diarios.

En cuanto al sistema Isabela, Suberví explicó que se alimenta del río del mismo nombre y abastece a sectores como Arroyo Hondo, Cuesta Hermosa, Pantoja y toda la carretera La Isabela. Durante su recorrido, el titular de la CAASD supervisó el dique, los sistemas de bombeo y la planta potabilizadora de este acueducto.

Además, indicó que los sistemas Valdesia y Barrera de Salinidad también están siendo intervenidos como parte del proyecto de modernización hídrica.

“En el caso de Barrera se recuperó desde el año pasado su producción y se encuentra en la fase de ampliación de dos metros cúbicos adicionales a los 4m3 que posee, agregó el director de la CAASD.

Fellito Suberví estuvo acompañado durante el recorrido por el director de Operaciones, Luis Salcedo, y otros funcionarios de la institución.