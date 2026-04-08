Feministas dominicanas se suman a jornada global en solidaridad con Cuba y en homenaje a Vilma Espín

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Santo Domingo, RD. Feministas dominicanas pertenecientes a diversas organizaciones articuladas en la Marcha Mundial de Mujeres se unieron hoy a la jornada internacional de solidaridad con Cuba, convocada con motivo del natalicio número 96 de la luchadora de la Sierra Maestra, Vilma Espín Guillois, líder histórica de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Las participantes rindieron un homenaje a la revolucionaria y denunciaron las graves consecuencias del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra el pueblo cubano, recrudecido, según afirmaron, por las políticas del expresidente Donald Trump que impiden hasta comprar petróleo en el mercado internacional.

Durante la parada solidaria, realizada en la entrada principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), mujeres y hombres levantaron consignas contra el bloqueo y en defensa de la soberanía cubana. En el acto, la maestra Virtudes de la Rosa, dirigente del movimiento feminista dominicano e integrante de la Marcha Mundial de Mujeres, destacó que la convocatoria se desarrolló simultáneamente en diversos países:

”Todas contra el bloqueo”: mujeres cubanas ratifican su resistencia ante hostilidad de EE.UU. “Hoy las feministas del mundo realizamos una gran Jornada Solidaria con las Mujeres Cubanas y con el pueblo cubano, un pueblo heroico y solidario que solo exige desarrollarse en libertad y con soberanía. Un desarrollo que ha sido limitado durante más de 60 años por un bloqueo criminal impuesto por el imperio norteamericano, hoy recrudecido por las medidas del fascista presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estamos aquí para decir: Cuba sí, bloqueo no. ¡Que viva Cuba revolucionaria, que viva Cuba soberana!”

El mensaje de agradecimiento, en nombre del pueblo cubano, fue ofrecido por la cónsul de Cuba en la República Dominicana, Damila Echavarría, quien expresó: “En nombre del pueblo de Cuba y de los funcionarios de la Embajada, agradecemos enormemente este gesto de solidaridad contra el bloqueo inhumano, genocida, económico, comercial y hoy también petrolero, que genera tan serias dificultades a nuestra sociedad. Hoy rendimos tributo además a Vilma Espín, heroína del Moncada, de la Sierra y de nuestra Revolución, en el aniversario 96 de su natalicio. Gracias, Dominicana, el pueblo les agradece una y mil veces. Viva Cuba soberana”.

La Parada Solidaria contó con la presencia de una amplia delegación de la Embajada de Cuba y de feministas provenientes de diversos espacios sociales, obreras, campesinas, intelectuales y activistas comunitarias, fortaleciendo así los vínculos históricos entre ambos pueblos caribeños. En un ambiente cargado de hermandad, las participantes resaltaron que la solidaridad entre mujeres cubanas y dominicanas continúa ampliando los lazos que, desde Montecristi, entrelazaron José Martí y Máximo Gómez como símbolo de unidad y lucha compartida.

Unidas por una historia de resistencia y por el compromiso con la justicia social, afirmaron que Cuba nunca estará sola mientras existan voces caribeñas dispuestas a defenderla.