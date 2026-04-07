”Todas contra el bloqueo”: mujeres cubanas ratifican su resistencia ante hostilidad de EE.UU.

La movilización de mujeres en Cuba este martes 7 de abril, rindió tributo a Vilma Espín, heroína de la Sierra Maestra y símbolo de liderazgo femenino.

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En una jornada nacional de reafirmación revolucionaria, miles de mujeres cubanas se movilizaron este martes, 7 de abril, en diversos parques y plazas de la isla caribeña para denunciar el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. Informo teleSUR

La movilización, denominada ”Todas contra el bloqueo”, tuvo como epicentro el Parque Mariana Grajales en La Habana, capital de Cuba. La iniciativa se desarrolló en conmemoración del aniversario 96 del natalicio de Vilma Espín Guillois, quien fue fundadora y se desempeñó como presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), organización que convocó a la manifestación.

Irán expulsa buque de guerra estadounidense con más de 5.000 efectivos a bordo Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, destacó que este acto es el resultado de un proceso de diálogo en las comunidades donde las cubanas alzan su voz contra una política que calificó de genocida.

Amarelle enfatizó que las sanciones actuales no solo afectan la vida social y el sector privado, sino que han escalado hacia una agresión energética que impacta directamente en la cotidianidad de los hogares. Asimismo, agradeció el respaldo internacional de organizaciones como la Marcha Mundial de Mujeres y la Federación Democrática Internacional de Mujeres en esta jornada de lucha.

Durante el acto en la capital, figuras como Gladys Bejerano resaltaron que, pese a las carencias materiales y los sacrificios que impone el cerco de Washington, la mujer cubana mantiene su espíritu de resistencia y alegría en defensa de la soberanía nacional.

La excontralora general de la República señaló que el legado de Vilma Espín y las ideas Fidel Castro, son las guías fundamentales para enfrentar las dificultades actuales sin renunciar a la dignidad ni a los principios de la Revolución.

La movilización contó con una amplia participación de trabajadoras de diversos sectores, incluyendo colectivos del Banco Central de Cuba y el Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes se sumaron al reclamo por el cese de las medidas coercitivas unilaterales.

En provincias como Holguín, la concentración popular también multiplicó el mensaje de denuncia, reafirmando que el bloqueo constituye el principal obstáculo para el desarrollo de las familias cubanas y rindiendo tributo a la heroína de la Sierra Maestra como símbolo de liderazgo femenino.

Cuba contínua reafirmando su resistencia al prolongado bloqueo estadounidense, recrudecido recientemente mediante una orden ejecutiva firmada a finales de enero del año en curso por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual declara una emergencia nacional al considerar a Cuba como una supuesta amenaza inusual y extraordinaria, argumento que rechazado tanto por el Gobierno y pueblo cubano como por miles de personas y organizaciones en el mundo.

La arremetida del inquilino de la Casa Blanca faculta a Washington para sancionar a los países suministradores de petróleo, lo que derivó en un desabastecimiento de combustibles en la nación antillana que afecta sectores vitales.

No obstante, tanto la solidaridad internacional como la valentía de un pueblo que no se doblega a los intentos de ahogo son la respuesta definitiva frente a la hostilidad de Estados Unidos.