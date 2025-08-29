Fenatrano y Movimiento Rebelde realizarán acto de homenaje a Ricardo Antonio de la Cruz

Por Amaurys Florenzan

La Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) y el Movimiento Rebelde (MR), informaron que mañana sábado 30 del presente mes, realizará el acto de conmemorativo y homenaje en el novenario, en memoria eterna a Ricardo Antonio de la Cruz Bautista (Pantera).

El evento se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en el local de la Ruta -101, en el sector de Invivienda, ubicado en la calle Antonio Guzmán, número 18, Santo Domingo este.

Fenatrano y el MR manifestaron que a las 2:00 de la tarde de mañana sábado, se realizará una misa con el «Obispo del Pueblo» Rogelio Cruz.

Asimismo, ambas instituciones de las cuales fue dirigente Ricardo Antonio de la Cruz Bautista (Pantera), invitaron a todos sus compañeros a participar de manera masiva en el acto de conmemorativo y homenaje en su novenario.

Se recuerda que Ricardo Antonio de la Cruz, era mejor conocido como «Ricardo Pantera», falleció la pasada semana, considerado un de los principales líderes y sindicalista, así como un hombre de estrecha confianza de Juan Hubieres, presidente de Fenatrano y el Movimiento Rebelde.

Sobre Ricardo de la Cruz (Pantera)

Era nativo de Hato Mayor del Rey, y tenía como su radio de acción política en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

Fue el fundador del Movimiento Rebelde en Hato Mayor, donde era conocido con mucha admiración y querido por sus acciones de ayudas sociales a favor las personas más necesitadas de su nativa demarcación.

También, fue candidato a diputado en las elecciones 2020 y 2024 en un pacto o alianza electoral con la Fuerza del Pueblo por la circunscripción #3 de Santo Domingo Esta, provincia Santo Domingo.