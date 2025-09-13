FP informa que elecciones de la Dirección Política serán este domingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Por Omar Liriano

.Santo Domingo, R.D. – La Comisión Nacional Electoral (CNE) de la Fuerza del Pueblo informó que este próximo domingo 14 de septiembre, en horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, se celebrará la jornada de votación interna para escoger a las nuevas autoridades de la organización política.

El presidente de la CNE, Henry Merán, ofreció los detalles en una rueda de prensa desde la Casa del Pueblo Johnny Ventura, donde explicó que el proceso está convocado para los 2,043 miembros de la Dirección Central, que conforman el padrón oficial de electores.

Merán recordó que, de acuerdo con el Estatuto de la Fuerza del Pueblo, la Dirección Política está integrada por 60 miembros plenos, más 13 ex officio, sumando un total de 73 integrantes. Mientras que la Dirección Central está compuesta por 1,500 miembros plenos, a los que se agregan los ex officio y los protegidos por criterios reservatarios, alcanzando así la cifra de 2,043 miembros convocados para este proceso electoral.

Durante la jornada, los miembros de la Dirección Central tendrán la oportunidad de elegir 10 plazas para integrar la Dirección Política. “El próximo domingo se podrá votar hasta por 10 compañeros en la boleta; son 10 plazas a elegir y la posibilidad de votar hasta por 10 compañeros”, puntualizó Merán.

En cuanto a las principales posiciones, Merán informó que se produjeron inscripciones únicas. El presidente y líder del partido, doctor Leonel Fernández, formalizó su candidatura para la Presidencia; el doctor Jadamés Jiménez Peña lo hizo para la Vicepresidencia; y el compañero Antonio Florian se inscribió para continuar en la Secretaría General. “A pesar de estar disponible la inscripción para otros compañeros, en cada una de esas posiciones se inscribieron únicamente los dirigentes señalados”, explicó.

En relación con la Dirección Política, Merán detalló que 94 compañeros se preinscribieron, de los cuales fueron validados 93 por la Comisión, y estos serán quienes compitan por las 10 plazas disponibles.

El presidente de la CNE precisó que se habilitarán 11 mesas electorales distribuidas en dos recintos en Santo Domingo: 6 mesas en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, en la calle Benito Monción, y 5 mesas en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo, ubicada en la avenida Bolívar esquina Doctor Báez.

Asimismo, explicó que los compañeros del interior y del exterior del país ejercerán su derecho al voto en esos dos centros de votación. “La Comisión Nacional Electoral proveerá, a través de mecanismos expeditos, la posibilidad de que los compañeros que tengan dificultades para trasladarse hasta la capital puedan ejercer su derecho al voto”, aseguró Merán.

El dirigente político destacó el clima positivo que rodea el proceso. “Observamos que hay un gran entusiasmo en la Fuerza del Pueblo con relación a estas elecciones, así como una gran expectativa en toda la sociedad dominicana. Como ha sido costumbre y tradición en nuestro partido, el próximo domingo tendremos una jornada democrática, participativa y transparente, que una vez más se convertirá en ejemplo de vida partidaria para todo el pueblo dominicano”, expresó.

Merán informó que el proceso se encuentra organizado en un 95 %, restando únicamente detalles técnicos como la impresión de boletas. Añadió que, una vez cerradas las mesas de votación a las 4:00 de la tarde, se iniciará de inmediato el escrutinio. Los primeros boletines serán ofrecidos la misma noche del domingo o, a más tardar, en la mañana del lunes 15.

Finalmente, el presidente de la CNE explicó que estas elecciones forman parte de la segunda ronda del Congreso Nacional Elector “Dr. Manolo Tavárez Justo”. “Con la conclusión de esta fase, en términos prácticos quedarían terminados los trabajos del Congreso, restando únicamente el acto de clausura con la proclamación de las nuevas autoridades de la Fuerza del Pueblo”, concluyó.