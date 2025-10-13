Fuerza del Pueblo ratifica a Alexandra Peña como presidenta en la Circunscripción 2 de Santo Domingo Este

Por la Redaccion

Santo Domingo Este.– La Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP) ratificó a la ingeniera Alexandra Peña como presidenta de esa organización en la Circunscripción 2 de Santo Domingo Este, una plaza clave para los planes de crecimiento y consolidación del partido liderado por el expresidente Leonel Fernández.

La decisión forma parte del proceso interno del Congreso Elector “Manolo Tavárez Justo”, mediante el cual la FP está reorganizando sus estructuras locales, validando mediante votación o ratificación a dirigentes con trabajo político comprobado, conforme a lo establecido en los estatutos partidarios y con el aval de la Dirección Central.

De acuerdo con lo informado, la ratificación de Peña responde a la importancia estratégica que tiene Santo Domingo Este en los planes de expansión de la Fuerza del Pueblo, particularmente en la circunscripción 2, donde la competencia política es intensa y las estructuras barriales definen los resultados electorales.

Una dirigente con base territorial

La ingeniera Alexandra Peña, miembro de la Dirección Política de la FP, ha desarrollado una labor sostenida en la organización del partido en sectores como Los Mina, Cancino Adentro, Katanga, Lucerna y San Isidro, entre otros puntos neurálgicos de la demarcación.

Fue candidata a diputada en el pasado proceso electoral y ha mantenido un trabajo activo en contacto con la militancia y las comunidades locales.

Su perfil técnico y su discurso de renovación la han posicionado como uno de los rostros jóvenes de mayor proyección dentro del leonelismo en Santo Domingo Este, un municipio considerado como la joya electoral del Gran Santo Domingo por su densidad poblacional y su peso en el padrón nacional.

Compromiso reafirmado

Tras conocerse su ratificación, Peña expresó su agradecimiento al presidente Leonel Fernández, al secretario general Antonio Florián (Peñita) y a la Dirección Política del partido, comprometiéndose a “seguir trabajando con disciplina, entrega y pasión” para fortalecer la Fuerza del Pueblo en todos los sectores de la circunscripción 2.

“Este es un reconocimiento al trabajo de nuestra base. Continuaremos fortaleciendo la estructura y acercando el partido a la gente, convencidos de que la Fuerza del Pueblo representa la esperanza de un mejor país”, afirmó.

Consolidación y estrategia

En Santo Domingo Este también fueron ratificados Luis Hernández como presidente de la Circunscripción 1 y Adalgisa Pujols en la Circunscripción 3, lo que configura un equipo de dirección municipal cohesionado y alineado con la alta dirección del partido.

Analistas locales consideran que estos movimientos son parte de la estrategia de Fernández para reforzar la maquinaria electoral en el municipio más grande del país, donde el PLD mantiene estructuras históricas y el PRM controla el aparato gubernamental.

Con esta ratificación, la Fuerza del Pueblo busca garantizar presencia, organización y liderazgo efectivo en territorio, preparando el terreno para las próximas contiendas electorales.

En síntesis:

La ratificación de Alexandra Peña no es un simple formalismo interno, sino una jugada política que consolida liderazgo femenino, juventud y trabajo territorial en una de las zonas más decisivas del país.