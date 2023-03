Gobierno apoya a productores de aguacates a través del Inespre

Por: León Felipe Rodríguez

Santo Domingo, RD.- El Gobierno, a través del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), apoya con la compra de sus cosechas a productores de aguacates de diferentes lugares del país, entre ellos del municipio Aguas Negras, Pedernales, y de Jimaní, provincia Independencia, como parte de las acciones para garantizar la seguridad alimentaria de la población, por instrucciones del presidente Luis Abinader.

En ese sentido, agricultores de esa zona cercana a la frontera con Haití agradecieron al presidente Luis Abinader y al director ejecutivo de Inespre, Iván Hernández Guzmán, el apoyo dado en momentos en que sus cosechas estaban a punto de perderse.

Puede interesarle:Inespre participará en la Feria Agropecuaria Nacional 2023del 17 al 26 de marzo



Jesús Manuel González, presidente de la Asociación de Productores de Aguacates Los Arroyos Pedernales (Asopape), resaltó la colaboración del Gobierno central y enfatizó que el interés de los productores de la zona es que el consumidor dominicano aprenda a consumir aguacate clase Hazz, porque es la manera en que puede llegar a la ciudadanía de manera más efectiva.

Mientras que Elvin Méndez Cuevas, secretario general de ASOPAPE, precisó que gracias al Inespre pudieron dar salida a sus cosechas de aguacate y así evitar pérdidas.

“Cuando la cosecha estaba a punto de perderse ellos llegaron y nos dieron una mano amiga, ayudándonos a darle salida con la compra del aguacate”, sostuvo.

José Altagracia Espinal Corona, quien labora en la colonia agrícola de Los Arroyos y produce cebollas y aguacates, expresó que Inespre siempre le ha tendido la mano adquiriendo su producción.

“En los tiempos difíciles de venta de cebolla, Inespre ha venido aquí y me saca del apuro, me ha comprado cebollas y aguacates y me paga y yo me siento muy satisfecho”, manifestó.

Mientras que César Peralta, de la comunidad de Aguas Negras, precisó que Inespre llegó a sus comunidades en el momento en que la demanda del aguacate clase Hazz, que es el que mayor se produce en la zona, se vio afectada por los precios internacionales.

“El Inespre vino a darle la mano a estos productores en los momentos en que más lo necesitábamos, y esto ha sido lo mejor que nos podido pasar”, indicó.

El Inespre en coordinación con la Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura ha apoyado a la producción nacional con la compra de más de RD$362 millones a productores de cerdos, pollos, huevos, plátanos, bananos, papas, cebollas y de otros alimentos, expresó el funcionario.