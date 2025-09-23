Gobierno dominicano reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico

Fuente externa

Santo Domingo.- El Gobierno de la República Dominicana reafirmó este martes su firme y reconocida trayectoria en la lucha sin tregua contra el narcotráfico, destacando los esfuerzos conjuntos para erradicar esta actividad ilícita por aire, mar y tierra.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se resalta que el país ha asumido con responsabilidad el compromiso de proteger a su ciudadanía y contribuir a la seguridad regional, combatiendo las redes del narcotráfico que representan una amenaza para la paz y el desarrollo.

COMUNICADO CONSEJO DE SEGURIDAD

Asimismo, se precisa que la República Dominicana enmarca sus actuaciones dentro del derecho internacional y de los acuerdos de cooperación que fortalecen la seguridad marítima tanto a nivel nacional como regional.

El Gobierno dominicano reiteró su inquebrantable voluntad de seguir trabajando junto a los países aliados, con determinación y responsabilidad compartida, en la lucha contra el narcotráfico y las graves consecuencias que este genera en las sociedades.

Asimismo, la República Dominicana reafirmó su compromiso con el reconocido principio de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, ratificando su voluntad de continuar contribuyendo a la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de la región.