Gobierno lanza proyecto “Soberanía 4.0” para mitigar interferencias de emisoras haitianas en suelo dominicano

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en coordinación con los ministerios de Defensa, Cultura y Educación, puso en marcha el proyecto “Soberanía 4.0”, cuyo objetivo es mitigar las interferencias del espectro radiofónico dominicano causadas por emisoras haitianas en las zonas fronterizas del país, a través del fortalecimiento técnico de las estaciones locales y la promoción activa de la identidad y cultura dominicana.

Durante el acto de lanzamiento, Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de INDOTEL, señaló que las interferencias de emisoras extranjeras en suelo dominicano afectan la operatividad de las emisoras locales y representa una amenaza para la soberanía cultural y la identidad nacional del país, y dijo que esta estrategia es el resultado de estudios técnicos recientes que revelan que un 62 % de los residentes en las provincias fronterizas manifiesta inconformidad por la falta de acceso a emisoras nacionales.

“Este proyecto representa una clara señal del compromiso del Gobierno con la defensa de nuestra soberanía radioeléctrica y el derecho de todas las comunidades a acceder a contenidos que reflejen su identidad y valores”, subrayó Gómez Mazara, al resaltar que se está construyendo una nueva era para la radio en la frontera, donde la cultura, historia y tradiciones criollas se escuchen y se sientan con orgullo.

Explicó que este plan contempla mejorar las condiciones técnicas de operación de emisoras locales en provincias como Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez y Pedernales, dándole más fuerza y claridad a las estaciones de cada rincón de estas comunidades.

De su lado, el merenguero Ponchy Familia expresó que la música no solamente se baila, sino que hace patria, y que eso es lo que busca este proyecto: enarbolar y promover la dominicanidad con los ritmos musicales criollos, por lo que agradeció al INDOTEL por esta iniciativa que protegerá los valores patrios.

Con el lanzamiento de “Soberanía 4.0”, República Dominicana da un paso firme hacia una comunicación fronteriza más inclusiva y alineada con la visión nacional, contribuyendo a que cada dominicano y dominicana, sin importar donde se encuentre, pueda escuchar emisoras dominicanas que fomenten la música y la cultura local.

Bajo el lema “Sonan-DO”, se pondrá en marcha una programación especial que incluirá música, informativos y entretenimiento con sello dominicano. Esta propuesta será enriquecida con cápsulas educativas sobre historia nacional a cargo del historiador Iván Gatón, así como con contenidos informativos sobre economía, sociedad y políticas públicas, que mantendrán actualizadas e informadas a las comunidades fronterizas.

Por su parte, el Ministerio de Cultura desarrollará un programa itinerante con presentaciones artísticas, talleres y espacios formativos en estas zonas. Destacados artistas como Pochy Familia y Ramón Orlando participarán en un innovador estudio móvil que recorrerá las provincias limítrofes, promoviendo el talento local y generando una sana competencia artística entre comunidades.

Al evento a casa llena asistieron el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, los senadores Dagoberto Rodríguez, Lía Díaz y Guillermo Lama, de Independencia, Azua y Bohoruco, respectivamente.

El escenario brilló con la presencia de los iconos de los diferentes géneros musicales dominicanos, Luis Segura, Ramón Torres, Ramón Orlando, Kinito Méndez, Sexappeal, Silvio Mora, Pavel Núñez, Leonardo Paniagua, la India Canela, entre otros.

Mientras que Gómez Mazara se hizo acompañar de los miembros del Consejo Directivo del INDOTEL, Juan Taveras Hernández, Fausto Rosario y su directora ejecutiva, Julissa Cruz, así como directores y colaboradores de la institución.

Frecuencias locales al servicio de la comunidad

Como parte del esfuerzo por garantizar una cobertura efectiva en la zona fronteriza, INDOTEL ha identificado y autorizado frecuencias estratégicas para el servicio de emisoras locales en las distintas provincias limítrofes. En Montecristi, por ejemplo, operan emisoras como GTB Radiodifusores en 101.3 FM, Radio Montecristi en 0.58 AM y CERTV AM-FM en 0.67 AM. En Dajabón, destacan la frecuencia 90.9 FM de Radio Amanecer, Inc. y la emisora Producciones Masacre, S. A. en 1.01 AM, así como la presencia de Radio Marién en 1.11 AM en Carrizal.

En Elías Piña, la frecuencia 1.5 AM está asignada a Radio Juan Pablo Duarte, y el Ministerio de Defensa opera la señal 1.37 AM con “La voz de Las Fuerzas Armadas”. En Jimaní e Independencia, las emisoras locales incluyen a Radio Amanecer, Inc. en 100.3 FM y La voz de Las Fuerzas Armadas en 102.7 FM, transmitiendo también desde la Fortaleza Cesfront. Pedernales cuenta con la cobertura de CERTV AM-FM en 0.61 AM y Radio Amanecer, Inc. en 100.3 FM.

Asimismo, en Neyba (Bahoruco) se destacan frecuencias como 88.7 FM de Fundación Bahoruco Progresando, 103.3 FM de Procomunicaciones (Grupo Progreso) y otras frecuencias FM y AM asignadas a Radio Amanecer, Inc., mientras que en Santiago Rodríguez está representada por Thomas Comunicaciones en 91.7 FM y el reemisor Sabaneta en 90.9 FM.

Estos esfuerzos técnicos permitirán fortalecer la capacidad operativa de las emisoras dominicanas, asegurando que la voz del país resuene en cada rincón de la frontera, conectando a las comunidades con sus raíces, valores y cultura.