Guido Gómez Mazara alerta sobre crisis de ideas en la política dominicana

Fuente externa

Santo Domingo.- El dirigente político Guido Gómez Mazara afirmó que República Dominicana atraviesa una crisis de ideas que debilita la calidad del debate público y dificulta la construcción de consensos alrededor de los principales temas nacionales,

La afirmación fue realizada durante la conferencia “Cultura política: pasado, presente y futuro”, organizada por el Club de Ideas Políticas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Sostuvo que el déficit de pensamiento afecta la discusión sobre economía, institucionalidad, libertades públicas, educación, seguridad, cultura y desarrollo tecnológico, limitando la capacidad de la ciudadanía para articular posiciones colectivas.

Advirtió que la política ha sido desplazada por una lógica excesivamente pragmática en la que los recursos y la inmediatez sustituyen la formación intelectual y la elaboración de propuestas.

Señaló además que la transformación tecnológica, aunque facilita el acceso a la información, también incentiva la superficialidad y propicia liderazgos con debilidades conceptuales en distintos ámbitos de la vida pública.

Al analizar la evolución histórica del país, Gómez Mazara, quien también es catedrático y abogado, explicó que durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) no existía confrontación de ideas, aunque el régimen se sostuvo mediante una narrativa ideológica estructurada por intelectuales afines.

Indicó que tras el ajusticiamiento se produjo un periodo de mayor efervescencia intelectual, representado por figuras como Juan Bosch, Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez, que elevaron el nivel del debate político a partir de conceptos y propuestas.

Consideró que la desaparición de esos liderazgos dio paso a un deterioro progresivo del contenido político, en el que el peso de los recursos económicos comenzó a sustituir el talento y la formación, reflejándose según planteó en la baja calidad del producto político y en la dificultad de construir consensos duraderos en la sociedad dominicana.

Gómez Mazara además de ser abogado y dirigente político, actualmente preside el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), donde ha trabajado para impulsar la inclusión digital y hacer que la tecnología sea tema más cercano a la gente.