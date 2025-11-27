Guillermo Moreno denuncia violación constitucional en decisión del Gobierno de permitir uso militar de bases dominicanas por parte de EE.UU.

Por Carmen Estevez

Santo Domingo, R.D. — .El presidente de Alianza País, Dr. Guillermo Moreno, calificó como violatoria de la Constitución dominicana la decisión del Gobierno de Luis Abinader de autorizar al Departamento de Guerra de los Estados Unidos el uso de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas militares.

Moreno advirtió que, aunque el Gobierno lo presenta como cooperación contra el narcotráfico, “en realidad se facilita la preparación de acciones militares contra Venezuela y Colombia, países hermanos de la República Dominicana”. Afirmó que esta decisión compromete la neutralidad del país y contraviene principios constitucionales, así como tratados internacionales que promueven la no intervención y la solución pacífica de conflictos.

“El Caribe y América Latina deben preservarse como zona de paz. Es inadmisible que el Gobierno comprometa al país en conflictos armados ajenos”, expresó.

El dirigente recordó que la República Dominicana ha sido víctima de dos intervenciones militares estadounidenses, por lo que tiene “la obligación moral y política de rechazar cualquier acción que permita o facilite agresiones contra otros pueblos latinoamericanos”.

Moreno exhortó al Gobierno a revertir la medida y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante: “Debemos actuar con dignidad, respetando nuestra historia y nuestra soberanía. El país no puede ser plataforma de confrontación militar ni instrumento de intereses externos”.