Hipólito Mejía destaca en Costa Rica logros del Gobierno dominicano en la lucha contra el narcotráfico en los últimos cinco años

Por Andres Matos

Costa Rica. El expresidente Hipólito Mejía definió el crimen organizado como un huracán social, enemigo del estado social y democrático de derecho que nos rige, particularmente en lo referente a la cohesión social y el bienestar de sectores altamente vulnerables como los jóvenes y las mujeres.

Dijo que ese mal es tan potente y diabólico que tiene la capacidad de debilitar y hasta derrumbar los cimientos institucionales de la democracia, condición necesaria para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.

El expresidente expresó sus consideraciones al participar como expositor en la clausura del Seminario Internacional “Derechos Humanos y Crimen Organizado en América Latina: un Desafío Regional y Global” organizado por la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, institución en cuya fundación participó el Dr. José Francisco Peña Gómez y la Universidad de Costa Rica.

Señaló que República Dominica, por su ubicación geográfica estratégica, es utilizado para el funcionamiento de una de las formas más graves con la que el crimen organizado atenta contra la vida humana en distintas modalidades, usadas por una poderosa red transnacional, como lo es el tráfico de estupefacientes, mayoritariamente la cocaína.

Resaltó que el crimen transnacional ni respeta fronteras ni coloca límites a sus propósitos, no tiene reparo en deteriorar el tejido social y la propia existencia de nuestros pobladores.

Sin embargo, destacó que, en lugar de cruzarse de brazos, la República Dominicana ha decidido enfrentar enérgicamente ese huracán social, el cual también afecta las vidas de comunidades integradas por pobladores originales y afrodescendientes.

Definió como una muestra robusta la determinación del Gobierno Dominicano, es la poderosa coordinación interinstitucional, integrada por las diversas entidades de la seguridad pública que, por su naturaleza y misión, están obligadas a enfrentar esas estructuras criminales.

“Digo alto y claro que esa determinación nos ha dado resultados muy satisfactorios” expresó

Detalló a modo que, según los datos estadísticos.

Del 16 de agosto del año 2020 al 16 de agosto del 2024, la República Dominicana incautó 156, 137.21 kg. de estupefacientes.

Del 16 de agosto del año 2024 al 20 de octubre del 2025, se ha incautado 71, 686.87 kg.

La sumatoria de esas cifras es de 227,824.08 kg.

Manifestó, “Si tomamos en cuenta que el total incautado desde el 16 de agosto del 2004 al 16 de agosto del 2020, es decir, durante 16 años, fue de 77,526.11 kg., llegamos a la conclusión que en el periodo de los últimos cinco años, como resultado de un trabajo conjunto, hemos incautado tres veces más droga que la incautada durante los 16 años anteriores al mismo”

“Así como hemos robustecido la estructura operativa de las instituciones oficiales que tienen como misión combatir esos males, la presente administración ha dado pasos firmes y coherentes para solucionar las causas estructurales de esa situación, fortaleciendo al mismo tiempo los mecanismos de prevención y control. Esas iniciativas se han realizado, tanto a nivel legislativo como a nivel de políticas públicas” explicó el expresidente

Detalló entre esas iniciativas a destacar: las que se refieren a la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal, la Extinción de Dominio que permite incautar los bienes provenientes de acciones ilícitas, la modernización del sistema penitenciario, combatir el lavado y perseguir el terrorismo, combatir el narcotráfico, la actualización, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Plan Nacional de Derechos Humanos, así como la Ley de Reforma, Modernización y Transformación de la Policía Nacional, la cual ha constituido un punto de inflexión en nuestros esfuerzos.

También resalto que el trabajo a nivel interno ha ido de la mano con la construcción de una red de cooperación y colaboración de carácter transnacional que ha servido para compartir información fidedigna y trabajar junto a otros países y con organismos de alcance regional. Esa red está sustentada en los principios éticos de confianza, transparencia y respeto mutuo.

“Tristemente, vemos que la tasa promedio de homicidios en nuestra región, medida al año 2024, era de 20.2 por cada 100,000 habitantes, equivalente a tres veces y media la mundial, que se situaba en 5.6, a pesar de que sólo representamos el 9% de la población mundial”, destacó

Sin embargo, dijo que, si bien es cierto que el fenómeno de los homicidios es multifactorial y muldimensional, los estudios más socorridos indican que el crimen organizado es una de sus causas principales

Hipólito Mejía llamó la atención de los presentes, señalando que, un componente nodal de ese fenómeno es el control del territorio requerido para las operaciones ilícitas del crimen organizado.

“Así, vemos los dispositivos del control del territorio presentes en muchos barrios urbanos y comunidades rurales donde prevalece la exclusión social y la delincuencia, así como en lugares desde donde se extraen recursos naturales de gran valor tales como materiales de construcción, recursos mineros y bienes alimenticios” manifestó el expresidente dominicano.

Dijo que esa realidad la sienten de manera directa las personas que no se atreven a salir de sus hogares a trabajar o estudiar en horas de mucho peligro, al igual que los residentes en zonas remotas que son usadas por los delincuentes, drama incluso que impide que algunas personas acudan a las iglesias, por miedo a convertirse en víctimas del crimen.

Expresó que otra forma central en que el crimen organizado impacta los derechos humanos es el debilitamiento de las instituciones que tienen como misión investigar, perseguir y judicializar los casos criminales.

“Ese debilitamiento también genera opacidad e impunidad en instituciones vitales para la gobernanza y la confianza de los ciudadanos. Sin dudas, es el debilitamiento de las instituciones del Poder Judicial uno de los objetivos más perversos del crimen organizado” manifestó finalmente Hipólito Mejía.