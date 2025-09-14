Fuente Externa

Santo Domingo, R.D. – Este domingo 14 de septiembre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., la Fuerza del Pueblo (FP) celebrará las elecciones internas para escoger a las nuevas autoridades de su Dirección Política.

Los principales dirigentes ejercerán el voto en los siguientes horarios:

El primero en ejercer el derecho al voto será el secretario general de la FP, Antonio Florián (Peñita), quien lo hará a las 11:00 a. m., en la Casa Nacional de la organización, ubicada en la avenida Bolívar esquina Doctor Báez, Gascue, Distrito Nacional.

Luego ejercerá su derecho al voto Radhamés Jiménez Peña, vicepresidente de la FP, a las 11:15 a. m., en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, ubicada en la calle Benito Monción No. 253, Gascue; mientras que el presidente y líder de la entidad, Leonel Fernández, votará a las 11:30 a. m., también en la Casa del Pueblo Johnny Ventura.

En el caso de los senadores, Omar Fernández votará a las 10:30 a. m. en la Casa del Pueblo Johnny Ventura; Eduard Espiritusanto, en el mismo recinto; y Félix Bautista en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo.

Estas elecciones internas convocan a 2 mil 43 miembros de la Dirección Central, quienes elegirán 10 plazas para integrar la Dirección Política del Partido. La jornada se desarrolla en dos recintos en Santo Domingo, con 11 mesas electorales habilitadas y, forma parte de la segunda ronda del Congreso Nacional Elector “Dr. Manolo Tavárez Justo”.

Secretaría de Comunicaciones

Fuerza del Pueblo