Hubieres demanda iniciar construcción nuevo puente Yamasá-Don Juan

Por Amaurys Florenzan

Luego de la tragedia por el colapso del puente que comunica al distrito municipal Don Juan con el municipio Yamasá, provincia Monte Plata, la cual provocó la muerte de un conductor, el exdiputado Juan Hubieres demando al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), iniciar cuanto antes la construcción de un nuevo puente sobre el río Ozama.

Hubieres señaló que este nuevo puente sobre el río Ozama no puede durar el tiempo que duró construirse el puente sobre el río La Leonora, ya que afectaría la productividad, el comercio, así como la parte académica, debido a la gran cantidad de estudiantes que se trasladan desde Yamasá por Don Juan al municipio cabecera de Monte Plata.

El también presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), solicitó a la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) que preside el ingeniero Leonardo Reyes Madera, realizar una profunda evaluación de las edificaciones en la provincia de Monte Plata.

Hubieres manifestó que lo sucedido en Don Juan ha demostrado que en cualquier momento puede ocurrir otra tragedia, por lo que resulta vital que se realice un informe sobre las condiciones de los puentes y carreteras en la provincia.

Afirmó que a partir de ahora los munícipes de Yamasá y Don Juan no podrán transitar libremente, sino que será una odisea, debido que tendrán que dar la vuelta por el Cruce de la Bomba en Santo Domingo Norte para poder llegar al municipio de Monte Plata.

El también presidente del Movimiento Rebelde aseguró que en la zona de río Verde de Yamasá existen puentes desde la era de Trujillo que no han recibido mantenimiento y sus carretera está un 90 % deteriorada, lo que dificulta el acceso a la referida comunidad.

Juan Hubieres sostuvo que es una necesidad que en cada comunidad se realice un levantamiento y evaluar de forma rápida las edificaciones, identificar rutas seguras y orientar a la población en momentos de crisis como la sucedida en Don Juan.

De igual forma, llamó a evaluar el puente sobre el río Guanuma que une a Santo Domingo Norte con Monte Plata, al precisar que este fue construido por el ex dictador Leonidas Trujillos, sin embargo, se observa un deterioro progresivo.

“Este es un país expuesto a huracanes y terremotos, por lo que no podemos seguir esperando que ocurran las tragedias para actuar y realizar las debidas inspecciones”, afirmó

Juan Hubieres aseveró que no se puede mantener un estado de improvisación y que solo se actúa cuando suceda una desgracia.