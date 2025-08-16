Huracán Erin se mantiene en categoría 5 y pone en alerta a varias islas del Caribe

Por la Redaccion

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó este sábado que el huracán Erin continúa como un poderoso fenómeno de categoría 5, desplazándose al norte de las Islas de Sotavento, con vientos sostenidos de 260 km/h.

El sistema se encontraba a las 5:00 de la tarde (hora del Atlántico) a unos 220 kilómetros al noroeste de Anguila y unos 285 kilómetros al noreste de Puerto Rico, moviéndose hacia el oeste a unos 24 km/h.

Debido a su trayectoria, el Gobierno de las Bahamas emitió una alerta de tormenta tropical para las Islas Turcas y Caicos, que podrían comenzar a sentir efectos del ciclón entre el domingo y el lunes.

También se mantiene aviso de tormenta tropical para:

San Martín y San Bartolomé

Sint Maarten

Islas Turcas y Caicos

Las autoridades advierten que lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y marejadas peligrosas pueden impactar de forma indirecta a Puerto Rico, las Islas Vírgenes y el sureste de las Bahamas durante el fin de semana.

Se pronostica que Erin comience un lento debilitamiento el lunes, aunque seguirá siendo un huracán de gran intensidad.

Las autoridades exhortan a la población de la región a permanecer atenta a los boletines oficiales y seguir las instrucciones de sus servicios meteorológicos locales.