Implementan Mesa de Seguridad que busca reducir la criminalidad y violencia en Boca Chica

Por Pedro Tomas Ventura

Boca Chica.-El Ayuntamiento Municipal de Boca Chica y el Ministerio de Interior y Policía, dejaron en funcionamiento la Mesa de Seguridad Ciudadanía y Género de esta localidad, que en lo adelante velará para prevenir situación que ponga en peligro a los residentes y ciudadanos visitantes en ese polo turístico.

El ingeniero Fermín Brito, alcalde de Boca Chica, informó que solo con la conformación de la mesa, ya en el municipio se percibe una baja de un 9% en materia de criminalidad, informando que se hacen los esfuerzos para que Boca Chica sea declarada el destino turístico y ecológico más seguro del país.

Fermín Brito calificó la Mesa de Seguridad Ciudadanía y Género, como una herramienta importante para prevenir y mitigar los efectos de la violencia de todo los tipos, citando que el decreto 121-13 instruye la aplicación de las mesas locales en todos los municipios.

“Boca Chica, no solo es un municipio especial por las características que lo adornan, si no también es especial porque en el año 2011, aún no se había emitido el decreto a nivel nacional, ya la Sala Capitular de nuestro municipio había emitido una resolución en donde quedaba creada la mesas local de Seguridad Ciudadanía y Género.

Dijo que esta mesa logró que el índice de criminalidad y violencia que fue encontrado en 25% fue bajado a 9% con los esfuerzos realizados desde el Ayuntamiento Municipal de Boca Chica y otros actores agregados interesados en controlar el crimen en esta sociedad.