INABIE beneficia a más de 800 estudiantes de Puerto Plata con atenciones médicas en jornada de salud integral

Puerto Plata. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) benefició con atenciones médicas a más de 800 estudiantes, de entre 5 y 19 años, de esta provincia durante una jornada de salud integral realizada en el Distrito Educativo 02.

Durante un recorrido por la jornada, el subdirector del INABIE, Luis Valdez, en representación del director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez, destacó la importancia de continuar acercando los servicios de salud a los centros educativos del sistema público.

“Llevar estas jornadas directamente a las escuelas es una muestra del compromiso del INABIE con el bienestar integral de nuestros estudiantes. Cuando atendemos su salud, también fortalecemos su permanencia y rendimiento en las aulas”, expresó.

La jornada fue desarrollada teniendo como centro anfitrión al Politécnico Gregorio Urbano Gilbert, institución que acogió a estudiantes de los centros educativos Arcadia Noel, María Isabel Mayrelis y San Antonio María Claret.

Los estudiantes recibieron atenciones en las áreas de salud preventiva, visual, auditiva y bucal. Asimismo, fueron realizadas adaptaciones de aparatos auditivos a estudiantes previamente evaluados y la entrega de medicamentos según diagnóstico médico, como parte del seguimiento integral a los casos detectados.

Las atenciones brindadas forman parte de la política institucional orientada a garantizar que los estudiantes del sistema educativo público cuenten con condiciones de salud adecuadas para su desarrollo y aprendizaje.

Con esta iniciativa, el INABIE reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la salud escolar, promoviendo una cultura de prevención, autocuidado y bienestar estudiantil desde las aulas, como parte de su visión de una educación pública más inclusiva e integral.

La próxima jornada integral de salud escolar se desarrollará en la provincia Samaná a finales del mes de marzo, como parte del calendario nacional de intervenciones que ejecuta la institución.

Acompañaron al subdirector del INABIE, la doctora Ana Zabala, encargada del departamento de Gestión de Salud Escolar; el encargado del INABIE de Puerto Plata, Billy Ray Hernández; el director del Distrito Educativo 11-02, Luis Reyes; el director regional de Educación, Luis José Sánchez; y el señor Domingo Cabrera, en representación de la senadora Ginette Bournigal.