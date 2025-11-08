Fuente Externa

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) fue recertificado en las normas ISO 9001 (Sistemas de Gestión de la Calidad) e ISO 37001 (Sistemas de Gestión Antisoborno), reiterando su compromiso con la eficacia, la transparencia y la eficiencia.

Las certificaciones fueron entregadas al director del INAPA, Wellington Arnaud, por la prestigiosa empresa internacional AENOR. Por tercer año, la institución recibe estas acreditaciones.

«En el INAPA estamos comprometidos con seguir ondeando la bandera de la ética y la transparencia, y esta recertificación es igual o más comprometedora que cuando nos certificaron la primera vez», expresó Arnaud.

El funcionario manifestó que estas recertificaciones están alineadas con la visión del presidente Luis Abinader de que en la República Dominicana se hagan las cosas bien en la gestión pública.

El funcionario recibió los pergaminos de acreditación durante el taller de planificación estratégica del Plan Operativo Anual (POA) 2026, que tuvo lugar en el salón de eventos B del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería). Se recuerda que el INAPA fue la primera institución gubernamental en recibir ambas certificaciones en la República Dominicana.