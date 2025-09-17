Indomet: Vaguada y onda tropical provocarán aguaceros con tormentas eléctricas este miércoles

Fuente externa

Santo Domingo, R.D.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones atmosféricas sobre el territorio nacional, se mantendrán propicias para la ocurrencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, durante la tarde y la noche hoy, debido a una vaguada en altura, y la aproximación de una onda tropical.

La institución explicó que, desde las primeras horas de la mañana, se registran incrementos nubosos y chubascos pasajeros en las provincias Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Hato Mayor y El Seibo, producto del flujo de viento del este/noreste.

Agregó que, en horas de la tarde, se producirán desarrollos de nubes significativas, con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente, sobre San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Monte Plata, Azua, San Juan, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo, entre otras zonas.

El Indomet indicó que su Centro Nacional de Pronósticos, mantiene bajo alerta meteorológica, a la provincia La Altagracia, ante el riesgo de inundaciones urbanas.

En cuanto a las temperaturas, senaló que, a pesar de las precipitaciones, estas continuarán elevadas, debido la temporada de verano. Recomienda a la población hidratarse con frecuencia, vestir ropas ligeras de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m., salvo con la debida protección.

Actividad ciclónica en el Atlántico

El Indomet informó que la zona de aguaceros y tormentas eléctricas, asociada a una onda tropical, ubicada sobre el Atlántico, alcanzó esta madrugada, la categoría de Depresión Tropical No.7. El sistema se mueve hacia el oeste a unos 20 km/h, y se localiza aproximadamente a 1,905 kilómetros al este/sureste de las islas de Sotavento, Antillas Menores.

Asimismo, vigila otra onda tropical, que emerge de las costas occidentales de África, con una probabilidad muy baja de desarrollo en las próximas 48 horas, y de 20 % en los próximos siete días. Por su posición geográfica, la entidad mantiene un estricto seguimiento a ambos sistema.