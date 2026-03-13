Indotel firma acuerdo con el Krach Institute de Purdue para fortalecer diplomacia tecnológica de República Dominicana

La alianza, suscrita en Washington por Guido Gómez Mazara, abre acceso a formación especializada y a una red global de expertos en gobernanza digital, tecnología confiable e infraestructura estratégica

Washington, Estados Unidos.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) firmó un acuerdo de cooperación con el Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue, en con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales del país en diplomacia tecnológica, gobernanza digital e infraestructura estratégica, en un contexto internacional marcado por la acelerada transformación del ecosistema tecnológico.

El acuerdo fue suscrito por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, y la directora ejecutiva del Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue, Michelle Giuda, como parte de una agenda oficial desarrollada en la capital estadounidense, orientada a consolidar vínculos con espacios académicos y organismos especializados en tecnología, regulación e innovación.

Mediante esta alianza, República Dominicana, a través del Indotel, tendrá acceso a la Tech Diplomacy Academy, plataforma de formación del Krach Institute enfocada en el estudio del impacto de las tecnologías emergentes sobre el desarrollo económico, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones estratégicas de los Estados.

Durante la firma del convenio, Gómez Mazara afirmó que la política tecnológica forma parte de la agenda estratégica de los países que aspiran a un crecimiento sostenible en la economía digital, al tiempo que subrayó que la infraestructura digital se ha convertido en un componente central del poder económico contemporáneo.

“La política tecnológica forma parte de la agenda estratégica del país que busca un crecimiento sostenible en la economía digital. La infraestructura digital se ha convertido en un nivel central del poder económico. Las redes que regulamos determinan cómo compiten las economías y cómo participa la sociedad en la era digital”, expresó.

El funcionario señaló que las decisiones vinculadas al sector de las telecomunicaciones tienen un peso cada vez más estratégico, por lo que las instituciones públicas deben estar preparadas para comprender, anticipar y gestionar los cambios que impone la evolución tecnológica.

Gómez Mazara indicó que esta alianza responde a la necesidad de seguir construyendo conocimiento especializado dentro del Estado dominicano, en momentos en que el país impulsa una agenda de transformación digital que demanda visión, formación y cooperación internacional.

“En Indotel creemos en la colaboración institucional. Es esencial para enfrentar los desafíos creados por el cambio tecnológico, especialmente en un mundo donde la confianza en la tecnología es cada vez más importante”, agregó.

La cooperación también permitirá la vinculación con una red global de expertos en política tecnológica, lo que amplía las oportunidades de intercambio de conocimientos sobre temas como infraestructura digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, conectividad y gobernanza de redes.

La firma del acuerdo se produjo en el marco de una agenda que también incluyó la participación de Gómez Mazara como panelista en el encuentro “Tech & Geopolitics: How Countries Make Strategic Decisions About Networks”, organizado por el Georgetown Americas Institute y el Latin America Leadership Program de la McDonough School of Business de Georgetown University.

En ese espacio académico se abordó la forma en que los países toman decisiones estratégicas sobre redes e infraestructura digital, con énfasis en temas como redes móviles, servicios en la nube, flujos de datos, ciberseguridad y el equilibrio entre seguridad, innovación y riesgo geopolítico.

Con esta iniciativa, el Indotel amplía su proyección internacional y fortalece su capacidad para incorporar nuevas herramientas de análisis y formación en un ámbito que resulta cada vez más determinante para el desarrollo, la competitividad y la seguridad de las naciones.