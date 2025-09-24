INDOTEL presentará libros infantiles de ciberseguridad: Pantallas en la granja y Tren de diversión

Fuente externa

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), a través de sus direcciones de Ciberseguridad y de Protección al Usuario, con el compromiso social de promover el bienestar y la seguridad digital de las nuevas generaciones, anunció que el próximo lunes 29 de septiembre presentará los cuentos infantiles sobre ciberseguridad para niños, niñas y adolescentes, de la escritora Anya Damirón, en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025).

La actividad, que se realizará en el Teatro Nacional de Santo Domingo, en dos sesiones programadas para las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, contará la presencia de la primera dama y presidenta honorífica del Gabinete de la Niñez, Raquel Arbaje, quien encabezará junto al presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, y la autora de los cuentos la entrega de ejemplares de cortesía a los asistentes.

Este proyecto forma parte de la estrategia institucional «Click Seguro 360» sobre ciberseguridad para niños, niñas y adolescentes, y Control Parental 360, que responde a la necesidad de orientar a las familias dominicanas sobre el uso responsable de las tecnologías. Su objetivo es brindar herramientas prácticas para la protección digital de la niñez y fomentar un uso consciente y seguro en el día a día.

La reconocida escritora Anya Damirón, quien se ha destacado por su capacidad para conectar con la niñez mediante relatos creativos y accesibles, ofrecerá el primer cuentacuentos sobre ciberseguridad, con el propósito de transmitir valores de cuidado, confianza y conciencia en el uso de la tecnología. Su participación convertirá esta jornada en un espacio educativo y lúdico para los más pequeños.

INDOTEL invita a toda la ciudadanía a participar de este encuentro, convencido de que la concientización en ciberseguridad desde la infancia es fundamental, reafirmando así su compromiso con la educación digital inclusiva y el bienestar de las nuevas generaciones.