Indotel y FUNDASEP lanzan plan piloto de telepediatría llevará 50 consultas semanales a comunidades rurales

La iniciativa se implementará durante 12 meses con la instalará hasta 10 terminales de atención remota asistida con plataforma integrada para evaluaciones, monitoreo y consulta especializada

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Fundación de Desarrollo de Azua, San Juan y Elías Piña (FUNDASEP) firmaron un acuerdo de colaboración para implementar el plan piloto “Atención integral a la niñez asistida por conectividad digital”, con una meta inicial de 50 consultas pediátricas remotas por semana.

El programa busca que la distancia no sea una barrera para la atención oportuna, al facilitar orientación clínica, seguimiento y consulta especializada en zonas donde acudir a un centro médico puede implicar costos, tiempo y postergación de la atención.

El convenio fue suscrito por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de Indotel, y el reverendo padre Michael James Seis Sikora (Miguel Seis), presidente de FUNDASEP, formalizando una alianza orientada a acercar servicios pediátricos a niños y niñas de comunidades con limitaciones históricas de acceso.

Gómez Mazara indicó que este plan piloto representa un paso concreto para cerrar brechas históricas de acceso a servicios de salud en comunidades rurales. “Con esta iniciativa demostramos que la conectividad puede salvar distancias y también oportunidades. La telepediatría nos permite acercar atención especializada a donde antes era difícil o costoso llegar, garantizando que más niños y niñas reciban orientación médica oportuna sin salir de sus comunidades”, expresó.

“La política pública cobra sentido cuando logra acercar a los pocos que lo tienen todo con los muchos que aún carecen de oportunidades, expresó Gómez Mazara, al asegurar que este tipo de iniciativas contribuyen al desarrollo humano y a la inclusión social.

Por su parte, el reverendo padre Seis Sikora valoró el impacto directo de la iniciativa en el sur del país. “Esta alianza entre instituciones públicas y privadas permite llevar desarrollo real a las provincias de Azua, San Juan y Elías Piña. En nombre de su gente, agradecemos este esfuerzo que impactará directamente a las comunidades más necesitadas”, expresó.

Resaltó el sentido social del proyecto, inspirado en el llamado del papa Francisco a priorizar a los más vulnerables. “Hay que fijarse siempre en los pobres, y este acuerdo es una manera concreta de hacerlo, priorizando la salud de los niños”, afirmó.

En su primera fase, el plan piloto iniciará en tres localidades y se ejecutará durante 12 meses, con un esquema que contempla la operación de hasta 10 terminales de atención remota asistida instaladas en comunidades participantes.

Las terminales de atención permitirán realizar evaluaciones, monitoreos y consultas especializadas a distancia mediante una plataforma tecnológica integrada, con transmisión segura de la información clínica para apoyar la atención pediátrica sin que las familias tengan que desplazarse fuera de su comunidad.

El componente tecnológico incorporará equipos de evaluación clínica remota para capturar parámetros esenciales de la consulta, incluyendo herramientas para auscultación cardíaca y pulmonar, evaluación de oídos y garganta, revisión de piel, medición de temperatura y otros signos vitales, según los requerimientos del modelo de atención.

Indotel, a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), asumirá la provisión tecnológica del proyecto, incluyendo alquiler de equipos, plataforma digital, soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo.