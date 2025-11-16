Fuente Externa

Dajabón. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Ministerio de Hacienda y Economía firmaron un acuerdo interinstitucional para iniciar el proyecto “Conectividad y Digitalización de Cobros en el Mercado Fronterizo de Dajabón”, una iniciativa que sustituirá el actual sistema manual de recaudación por un modelo digital automatizado, seguro y transparente.

Esta iniciativa fortalecerá los controles internos, mejorará la fiabilidad en la recaudación y preparará el terreno para la incorporación futura de métodos de pago electrónicos y comprobantes digitales. Con ello se impulsará la formalización comercial, la inclusión financiera y el acceso a servicios crediticios, contribuyendo al desarrollo económico local.

El acuerdo fue firmado por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel, y por Alexis Cruz Rodríguez, viceministro de Economía, en representación del Ministerio de Hacienda y Economía. Ambos funcionarios resaltaron la importancia del proyecto para agilizar y modernizar los sistemas de cobros en el mercado fronterizo.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel destacó que la digitalización del proceso de cobros representa un paso necesario para fortalecer la gestión pública en la zona fronteriza. “Desde que llegamos al Indotel entendimos que la tecnología debe estar al servicio de la gente, y por eso estamos impulsando procesos que fortalezcan la transparencia y modernicen los mercados fronterizos”, afirmó.

El viceministro de Economía, Cruz Rodríguez, señaló que la digitalización del sistema de cobros forma parte del compromiso del Gobierno con una gestión más eficiente en la frontera.

“Este sistema automatizado permitirá a las alcaldías manejar sus ingresos con mayor transparencia y trazabilidad, fortaleciendo la administración local y el funcionamiento de los mercados binacionales”, dijo.

Asimismo, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, valoró la iniciativa como un paso decisivo para la modernización del municipio y subrayó el respaldo técnico del Indotel en este proceso.

Dijo que la digitalización del sistema de cobros garantiza que las recaudaciones del mercado fronterizo lleguen de manera íntegra al ayuntamiento, fortaleciendo la transparencia y la buena gestión municipal.

Los mercados fronterizos operaban bajo sistemas de cobro completamente manuales, un esquema que genera retrasos, errores en el registro de ingresos y dificultades para actualizar la información financiera. La ausencia de herramientas digitales limitaba la trazabilidad de las transacciones y dificulta la optimización de los recursos administrativos.

Con la introducción de equipos tecnológicos como impresoras móviles de recibos conectadas a la red, los recaudadores podrán optimizar las operaciones diarias, reducir los tiempos de espera y registrar automáticamente cada transacción, lo que se traducirá en un servicio más eficiente para los comerciantes y un manejo más confiable de los ingresos.

De acuerdo con el convenio el Indotel será responsable de la adquisición y entrega de 18 dispositivos handheld con impresión integrada, así como de 162 rollos térmicos para su operación inicial. Además, asumirá un subsidio durante 24 meses para los servicios de conectividad móvil y fija requeridos para el funcionamiento del sistema, e implementará un programa de acompañamiento técnico y monitoreo de los equipos.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Economía coordinará las condiciones operativas con la administración del mercado, velará por el uso adecuado y la protección de los equipos, y asumirá los costos recurrentes del servicio de internet una vez concluido el período de subsidio otorgado por Indotel.

Este proyecto forma parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano por fortalecer la digitalización y el acceso a servicios tecnológicos en zonas vulnerables, alineado con las metas de la Agenda Digital 2030 y con las prioridades del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) del Indotel.

Al acto asistieron la diputada por la provincia de Dajabón, Daritza Felicidad Zapata; Láncer García Camacho, administrador de la colectoría de Aduanas en Dajabón; Virgilio Bastardo, coordinador provincial de Desarrollo Fronterizo; y Tony Díaz, administrador del mercado fronterizo de Dajabón.