Instituto Nacional de la Diabetes celebra en grande el Día Internacional de la Diabetes

Hospital de la Diabetes (INDEN) celebró este viernes el Día Internacional de la Diabetes, realizando un llamado a la población dominicana a mantenerse alerta ante el crecimiento acelerado de esta condición en todo el mundo.

El director del INDEN, Dr. Anmmam Ibrahim, resaltó la importancia de la prevención y la detección temprana, afirmando que la República Dominicana no está exenta del aumento de los distintos tipos de diabetes. Señaló además que el INDEN tiene la responsabilidad de brindar una atención integral y oportuna a todos los pacientes que así lo requieran.

Con motivo de esta conmemoración, el INDEN desarrolló una jornada especial que incluyó servicios como:

•Orientación nutricional

•Programas de ejercicios

•Prevención del pie diabético

•Charlas educativas y otras acciones dirigidas a crear conciencia sobre esta condición De igual manera, en la sede ubicada en la Carretera Mella, Santo Domingo Este (Costa del Faro ) se ofrecieron estos mismos servicios, incluyendo atenciones físicas a los asistentes. La Dra. Kathia Romero, responsable médica de esta dependencia, destacó que más de 60,000 pacientes diabéticos visitan este centro hospitalario cada año. En el área administrativa, el gerente Valentín Luis, subrayó la importancia del INDEN y el rol esencial que juega dentro de la sociedad, especialmente para los sectores más vulnerables del país.

La institución concluyó exhortando a la población a mantener una alimentación prudente y a incorporar el ejercicio físico como parte fundamental del estilo de vida saludable.