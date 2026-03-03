Irán llora a las más de 160 niñas mártires del bombardeo israelí contra una escuela

RT.-Irán se encuentra de luto tras el ataque israelí con cohetes contra una escuela de primaria en Minab, que dejó más de 160 niñas fallecidas y casi un centenar de heridos.

Las familias y la comunidad se han unido para rendir homenaje a las víctimas de esta tragedia. Los medios difunden imágenes de la multitudinaria procesión fúnebre, donde también se despide a los profesores y padres que perdieron la vida junto a las estudiantes.

En medio de la proclamada campaña para acabar con el programa nuclear de Irán, un bombardeo israelí alcanzó el pasado sábado una escuela primaria. El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, calificó el ataque de «una enorme masacre» y «un crimen de guerra».

Posteriormente, compartió una imagen que muestra las tumbas de las víctimas del ataque. «Así es como se ve en realidad el ‘rescate’ prometido por Trump. Desde Gaza hasta Minab, inocentes asesinados a sangre fría», lamentó.