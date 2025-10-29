Fuente Externa

Santo Domingo, D.N.- El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, entrega este mes de octubre 1,091 nuevos profesionales de la educación, de grado y posgrado, en sus actos de graduación ordinaria 2025.

El acto de investidura celebrado en el Santo Domingo fue encabezado por la rectora del ISFODOSU, Dra. Nurys del Carmen González, el viceministro de Educación representante del Ministro ante la Junta de Directores del ISFODOSU, Dr. Francisco De Óleo; la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, Dra. Ancell Scheker, quien fue la oradora invitada, así como las vicerrectoras de los recintos de Santo Domingo y San Pedro de Macorís, Dra. Glenny Bórquez, y maestras Cristina Rivas y Sor Mercedes Carrasco, respectivamente.

En su discurso de apertura la rectora del ISFODOSU, Dra. Nurys del Carmen González destacó la formación integral que recibieron en las aulas, que los ha preparado para ser líderes en la gestión de procesos educativos de calidad y en la formación de ciudadanos éticos y reflexivos capaces de enfrentar los retos futuros.

La Rectora invitó a los nuevos licenciados a seguir creciendo como profesionales en programas de postgrado y educación permanente que ofrece su alma mater, el ISFODOSU.

“Hoy, ustedes son la ofrenda que el ISFODOSU entrega a la Patria”, expresó la Dra. González, al tiempo de indicar que esto los compromete a ser innovadores en la práctica docente, promover la inclusión y la equidad, ejercer un liderazgo transformador y a ser referentes de excelencia académica.

La oradora invitada de la graduación en Santo Domingo fue la Dra. Ancell Schecker, viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación y miembro de la Junta de Directores del ISFODOSU, quien motivó a los nuevos profesionales a dar lo mejor de sí para seguir construyendo un sistema educativo robusto para todos los dominicanos.

“Ustedes son nuestra esperanza. La nueva generación de educadores y educadoras que van a transformar la educación dominicana. Que harán las innovaciones necesarias para avanzar hacia un sistema educativo de mayor calidad, equidad e inclusión”, expresó Schecker.

En representación de los graduandos habló Angelis Patricia Sánchez Pérez, del recinto del ISFODOSU en Santo Domingo, Eugenio María de Hostos, quien agradeció a toda la comunidad universitaria por guiarlos, acompañarlos y enseñarles con el ejemplo.

“Que se note que somos ISFODOSU cada vez que abramos una puerta, acompañemos un proceso o encendamos una chispa de curiosidad. Que nuestra firma sea un aula donde todos cuentan, donde el error enseña y donde el futuro se escribe con esfuerzo y alegría”, expresó la graduada de honor.

La investidura ordinaria de este mes de octubre arrancó en la provincia de San Juan, con 228 egresados donde el ISFODOSU cuenta con el Recinto Urania Montás, UM, con el primero de los tres actos de graduación que continuaron en Santo Domingo con 452 de los recintos: Félix Evaristo Mejía, FEM, Eugenio María de Hostos, EMH y de San Pedro, Juan Vicente Moscoso, JVM. Culminará con el acto correspondiente a los recintos en Santiago: Luis Napoleón Núñez Molina, LNNM y Emilio Prud’ Homme, EPH, con 411 graduados.

Los actos de graduación estuvieron encabezados además por las vicerrectoras: Carmen Gálvez, Andrea Paz, Milta Lora y Aida Roca. Asimismo, los vicerrectores de recintos maestros Anthony Paniagua, de San Juan de la Maguana, y los doctores Ana Julia Suriel y David Capellán, de los recintos de Santiago.

Programas de grado y postgrado

Los nuevos profesionales de la educación que egresan del ISFODOSU fueron formados en Licenciatura en Educación Básica, Licenciatura en Matemática Orientada A La Educación Secundaria, Licenciatura en Educación Básica, Segundo Ciclo Lengua Española-Ciencias Sociales, Licenciatura en Educación Primaria Segundo Ciclo, Licenciatura en Educación Primaria Primer Ciclo, Licenciatura en Biología Orientada a la Educación Secundaria, Licenciatura en Lengua Española y Literatura Orientada a la Educación Secundaria, Licenciatura en Sociales Orientada a la Educación Secundaria, Licenciatura en Educación Inicial y la Licenciatura En Educación Física.

En esta investidura ordinaria se graduaron 356 de los programas postgrado del ISFODOSU en las especialidades en Nivel Inicial, Educación Ambiental, Educación, Primer Ciclo Énfasis En Lectoescritura Y Matemática, Diseño Curricular Bajo El Enfoque Por Competencias y las maestrías: E-Learning, Gestión De Organizaciones Educativa, Lengua Española y Literatura, Educación Física Integral, Educación Inicial y Matemática Superior Orientada a la Educación Secundaria.