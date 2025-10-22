ISFODOSU presenta Cátedra Salomé Ureña al conmemorar el 175 aniversario del natalicio de la insigne educadora y poeta

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, realizó una caminata y ofrenda floral en conjunto con la Semana Internacional de la Poesía

Fuente externa

Santo Domingo. – El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, presentó la primera cátedra de esa universidad dedicada a exaltar la memoria de Salomé Ureña, con motivo de celebrarse el 175 aniversario de su natalicio.

Así lo informó la rectora del ISFODOSU, Dra. Nurys del Carmen González, en sus palabras al concluir la caminata y entrega de ofrenda floral en el Panteón de la Patria, que cada año realiza la institución en conjunto con la Semana Internacional de la Poesía.

“La Cátedra Salomé Ureña, creada por la especialista Dra. Altagracia López, y coordinada por la maestra Cristina Amiama, tiene como misión desarrollar acciones académicas centradas en la formación docente, inspiradas en el pensamiento y los valores de Salomé Ureña”, destacó la Dra. González.

Asimismo, la Rectora afirmó que esa entidad no solo recuerda y celebra a Salomé, sino que asume con compromiso continuar con su misión de educar con pasión, ética y amor; bajo la convicción de que formar maestros es formar nación.

“Con este homenaje, el ISFODOSU rinde tributo a su fundadora espiritual y felicita también a todos los poetas dominicanos que, inspirados por su ejemplo, siguen elevando con su palabra el espíritu de nuestra patria”, destacó la rectora del ISFODOSU a propósito de celebrarse también el Día Nacional del Poeta.

De su lado, el poeta Mateo Morrison destacó a Salomé como una de las voces más altas de la lírica iberoamericana de su época, y puso de relieve que honrar su memoria como “madre de la poesía dominicana” es el objetivo principal de la Semana Internacional de la Poesía, de la cual ISFODOSU es coauspiciador, para traer al país poetas internacionales destacados y llevarlos a sembrar espíritu poético en universidades y centros escolares.

Autoridades y estudiantes del ISFODOSU se sumaron a la caminata y ofrenda floral, que inició en la Fortaleza Ozama, y culminó en el Panteón de la Patria, contó con la participación de la Banda de Música de la Policía Nacional.

Conferencia Magistral y Seminario de Ciudadanía

El ISFODOSU, en el marco del lanzamiento de su Cátedra Salomé Ureña presentó la tarde de este martes 21, la conferencia magistral “Tendencias en la formación docente: Prácticas que transforman”, a cargo de la especialista chilena, Dra. Kiomi Matsumoto. La agenda de la actividad continuó con el conversatorio “Desafíos de la formación docente en la República Dominicana”, con la participación por parte del ISFODOSU de los vicerrectores David Capellán y Cristina Rivas, así como de la directora del Colegio Babeque Secundario, Rosalina Perdomo.