Jacqueline Malagón ve como principal reto en la educación formar a un mejor maestro

Por A delaida Martinez

Santo Domingo.- La exsecretaria de Educación, Jacqueline Malagón, al razonar sobre el sistema educativo actual y la calidad del mismo, señaló que el principal reto es formar a un buen docente y que las familias se integren en la educación de los niños y poder salir de los últimos lugares que ocupa el país en informes internacionales.

Compartió datos de un estudio que realizaron con organismos internacionales, el cual arrojó que de cien mil profesores que abarcó el mismo, el 2.9 % fue calificado de excelente; un 30 %, de buenos o muy buenos; otro 30 %, como trabajables para enseñar; pero que había más de un 20 % con el que se concluyó que no había que invertir ni un centavo porque ya eran personas que no servían para más, sin poder cancelarlos porque no había con quienes sustituirlos.

“Si nosotros no formamos mejores maestros, mejores docentes, es muy difícil que salgamos del último lugar en todas las pruebas internacionales donde estamos. Siempre tenemos que ver que el aula es donde el niño aprende y donde el docente debe abrazarlo y formarlo”, reiteró, al ser entrevistada en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., cada sábado por Entelevisión a las 9:00 p. m.

De los miles de colegios privados que hay, los buenos no pasan de 400

Al preguntarle a Jacqueline Malagón sobre la diferencia entre la calidad educativa de escuelas públicas y privadas, la exsecretaria de Educación señaló que no necesariamente se imparte mejor en una parte y en otra no, ya que los colegios buenos no pasan de 400, especialmente los cristianos y católicos, donde predomina la enseñanza de los valores, algo que la sociedad dominicana está pidiendo a gritos.

“Los resultados de la enseñanza de las escuelas públicas y los colegios privados no podemos verlos en el contexto de que todos los privados son buenos y todas las públicas son malas”, apuntó.

Indicó Malagón que de los cerca de 3 mil colegios privados, en el Ministerio solo hay registrados unos 800 0 900, y que el resto no califica como “buenos”, porque algunos son improvisados por la idea de alguien que quiso hacer un “negocito”.

Valoró la educación temprana de los colegios privados buenos, porque esos niños tienen una experiencia educativa y al llegar a la inicial, ya con la experiencia de una alfabetizadora, aprenden a leer y escribir acompañados de la matemática y que “se ha comprobado que si el niño no aprende a leer para el segundo grado, no va a amar la lectura y si no ama la lectura, no amará el aprendizaje”.

La prevención debe arrancar en la primaria

Malagón, quien también estudió psicología, compartió que fue a una reunión para ver sobre la salud mental, a propósito de un proyecto de ley en curso, y que allí señaló que debe prevenirse en la escuela primaria, porque allí se nos enseña que hay señales en el niño cuando tiene algún tema que está cocinándose.

“El hombre que va a Najayo es un hombre que en la escuela primaria tuvo alguna señal. Entonces, vamos a trabajarlo desde pequeño para prevenir el que haya que atenderlo en la Victoria, en Najayo, en el manicomio o que sean feminicidas o narcotraficantes”, advirtió.

Dijo que es contradictorio ver que este país, que tiene la mejor economía, tenga el peor capital humano: “Y digo esto porque en las pruebas internacionales y las de PIISA, estamos en el último lugar.

Lo que más le preocupa: feminicidios, violencia y embarazos en adolescentes

Lo que más le preocupa a la exsecretaria de Educación se centra en la violencia en contra de la mujer, el récord de los feminicidios y las altas cifras de embarazos en adolescentes.

“Las noticias de los feminicidios son terribles, pero lo que está pasando en las escuelas es todavía más terrible, estamos hablando de adolescentes que son violadas y además, el récord de adolescentes embarazadas”, señaló Malagón.

Apuntó que “las niñas que se embarazan a los 12, 13, 14 o 15 años… serán un gran fracaso, porque no están preparadas para nada, ya que no terminaron la escuela y ni siquiera pueden ir a la universidad.

Dijo que muchas de estas niñas y niños que no terminan la escuela, recurren al Infotep, del cual fue fundadora, instituto que tiene un gran impacto para el que egresa y para la economía, ya que se involucra al mercado laboral y siguen estudiando.

Demasiados hogares disruptivos en RD

Sobre lo que está ocurriendo con los adolescentes que no terminan la escuela y las menores que salen embarazadas, Malagón dijo que si se analiza la demografía de los hogares dominicanos se tiene que llegar a la conclusión de que “hay demasiados hogares disruptivos y, no solamente en los socioeconómicamente vulnerables, aun en la clase media y alta.

“Lo que queremos es hacer posible que disminuyan las brechas y la pobreza, el tema es que la educación es o puede ser una tabla salvadora”, precisó Malagón.

Puso como ejemplo el caso de Higüey, en el que una adolescente murió tras salir con su profesor, al señalar que es una tragedia nacional lo que ocurrió y criticar el comportamiento en muchos profesores en este sentido.

“Los profesores que se acercan a las muchachas, es un daño terrible que le hacen, porque muchas veces las jóvenes se identifican con ellos, se convierten en el paradigma de ellas… como pasó con la de Higüey, que todavía no se sabe lo que pasó ahí, pero yo creo que tiene que haber consecuencias porque cuando pasan cosas como estas, no es que lo suspendo y le quito el salario, es que lo mando a la Justicia”, dijo indignada la exsecretaria de Educación.

Compartió que un estudio que se hizo a través de organismos internacionales, sobre la conducta de los muchachos sobre los 14 años, octavo grado, revela muchas cosas, entre ellas el impacto de una formación equivocada.

Dijo que en el estudio se analizaba, y se llegó a la conclusión, de que de esos 4 mil muchachos y muchachas no llegaba al 40 % los que vivían con el papá y otra mujer y los hermanos de padre; con la mamá y otro hombre y los hermanos de madre; o vivían con la abuela o una tía porque no encontraban donde dejarlo.

“Entonces, el hogar de donde viene ese niño o niña es un hogar que ya le hace presentar en la personalidad con una señal de que puede tener un problema emocional o mental”, señaló Malagón.

Avance de la mujer ha sido de gran impacto, menos en la política

Al preguntarle a la exsecretaria de Educación sobre cómo ve el desempeño de la mujer hoy en día, a propósito de haberse conmemorado el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, Malagón expresó que el avance de las mujeres, en el mundo entero, es de un gran impacto para el progreso económico y social de los pueblos.

Sin embargo, consideró que ese avance de la mujer no se ha visto tanto en el ámbito político porque no se ha visto a tantas mujeres como jefas de Estado, pero que también las ha habido, como los casos de Margaret Tatcher, Angela Merkel, Michel Bachelet, entre otras.

“La mujer ha avanzado muchísimo y si nos ubicamos en el ámbito de la República Dominicana, te voy a decir que me tengo que remontar a la época de Minerva Bernardino, a quien tuve el placer de conocer… Doña Minerva fue una de las líderes que en Naciones Unidas votó y luchó a favor de los derechos humanos”, rememoró Malagón.

Expresó que a lo largo del tiempo la mujer ha ido incorporándose poco a poco porque en la época en la que se educó no era común que lo hicieran.

“En la época en la que yo me eduqué no era para nada común ver a una mujer estudiando en una universidad, por ejemplo, porque llegaban a la secundaria y nada más… Recuerdo a mi mamá que se hizo bachiller y eso fue una gran cosa en aquel entonces, pero hoy en día lo raro es no ver a una mujer en la universidad”, rememoró.

Dijo que fueron pocas las mujeres que llegaron a convertirse en profesionales en su época, pero que hubo otras que aunque no lo fueron, se distinguieron de una manera brillante en la economía y el avance social sin serlo, lo que indica que “no siempre hay que ser profesional para tener un papel predominante en el avance de los países”.

“Hoy en día yo saludo que tantas muchachas jóvenes estén incursionando inclusive en la política. Aquí la Junta Central Electoral tiene pendiente hacer que la cuota que le toca a la mujer, de acuerdo a la Ley Electoral, se cumpla porque los partidos no están muy proclives a llevar a las mujeres a cargos de elección y de jerarquía”, señaló.

Manifestó que cuando va a las graduaciones de universidades, le llama mucho la atención cómo predominan los premios y honores para las mujeres, lo que indica que a la mujer le ha tocado empujar un poco más su figura para echar hacia adelante.

Llama a no confundir igualdad de derechos con “ideología de género”

Sobre la Ley de Educación, 66-97, la cual encabezó, dijo que allí se estableció la igualdad de derechos y aclaró que esto dista mucho de la llamada hoy “ideología de género” de hoy día con la que no está de acuerdo.

“Me voy a referir a lo que no comparto, una cosa es la ideología de género y otra cosa es la igualdad de derechos de la mujer con el hombre. Somos físicamente diferentes, pero humanamente somos una misma persona”, precisó.