Dos delegaciones de la Junta Central Electoral se trasladaron desde el 6 hasta el 8 de noviembre a Montreal y Toronto (Canadá); así como también a Curazao y San Martín, para recibir las propuestas de los aspirantes a miembros de las Oficina de Coordinación y de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE).

En Montreal y Toronto la delegación de la JCE estuvo integrada por la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión del Voto Dominicano en el Exterior, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán; el director del Voto Dominicano en el Exterior, Well Sepúlveda; y el subdirector de la Dirección de Comunicaciones, Luis Rafael Santana.

Mientras que en Curazao y San Martín la delegación de la JCE estuvo integrada por el miembro titular del Pleno, Rafael Armando Vallejo Santelises; el director de Elecciones, Mario Núñez Valdez; el subdirector del Voto Dominicano en el Exterior, Eladio Regalado; y la encargada de Comunicación Interna en la Dirección de Comunicaciones, Dilia Ramírez.

Las palabras de bienvenida a los participantes de cada encuentro estuvieron a cargo de los encargados de las distintas OSE, según la localidad: en Curazao; Yenis Alcántara; en San Martín, Evelyn Sarante; en Montreal, José Moreta; y en Toronto, Joselin Villar.

En Montreal y Toronto motivan a comunidad dominicana a participar

En la ruta de recepción de propuestas de aspirantes a miembros de las OCLEE de Montreal y Toronto, la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión del Voto Dominicano en el Exterior, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, invitó a la comunidad dominicana a participar activamente en un proceso que fortalece la democracia y garantiza que su voz sea escuchada con más fuerza: la conformación de las OCLEE.

“Les hago un llamado sincero: súmense al proceso de conformación de las OCLEE. No se queden fuera. Involúcrense. Participen. Pongan su buena disposición y voluntad, su experiencia, su tiempo y su amor por la patria al servicio de un proceso electoral justo, transparente y participativo, porque ser dominicano no se lleva solo en la cédula o en el pasaporte, se lleva en el corazón, en la acción y en el compromiso”, destacó Fernández Guzmán.

Agregó que más allá de la logística, las OCLEE son una herramienta de participación, un espacio donde la comunidad dominicana puede involucrarse directamente en la organización y transparencia de los procesos electorales y una forma concreta de asegurar que su voto, su derecho y su voz estén representados con dignidad y justicia.

Llaman a garantizar un proceso democrático

En tanto que el director del Voto Dominicano en el Exterior, Well Sepúvelda, señaló que la mejor forma de demostrar amor por la patria es garantizando un ejercicio democrático marcado por la transparencia, la legalidad, y la inclusión de todos los dominicanos y dominicanas que se interesan por su país, tal como lo establecen la Constitución y las leyes.

“Desde la Junta Central Electoral reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y la inclusión, garantizando que cada dominicano y dominicana, sin importar dónde viva, pueda ejercer su derecho al voto conforme a lo establecido en la ley”, manifestó durante los actos en Canadá.

Agregó que ser parte de una OCLEE es más que un rol electoral; es servir con honor, transparencia y amor a la República Dominicana.

En Curazao y San Martín destacan que jornadas ya están su etapa final

En los encuentros realizados en Curazao y San Martín, el miembro titular del Pleno, Rafael Armando Vallejo Santelises, expresó que la JCE los envió a estas jornadas con la finalidad de estar en contacto con la comunidad dominicana, a modo de llevar a cabo un ejercicio democrático.

“Nosotros nos encontramos en estos momentos en la etapa final de los encuentros que ha estado desarrollando el Pleno de la JCE, tanto en República Dominicana como en el exterior, visitando, en este caso, la décimo primera OCLEE de las 24 que tenemos”, precisó Vallejo Santelises al dirigirse a los participantes de San Martín.

Recordó que estas jornadas de recepción de propuestas de cara a la conformación de las OCLEE, es algo que se viene haciendo desde el año 2004, cuando por primera vez, dominicanos y dominicanas votaron en el extranjero en el nivel presidencial. Agregó que este proceso es “la zapata del edificio del sistema de la democracia representativa, ya que estas dependencias de la JCE son responsables de la organización de las elecciones y de escoger a los integrantes de los colegios electorales.

Jornadas constituyen el inicio de la organización de las elecciones de 2028

Por su parte, el director de Elecciones, Mario Núñez Valdez, puntualizó tanto en Curazao como en San Martín, que este tipo de encuentros es solemne y constituye, en esencia, el inicio de la organización de las elecciones del año 2028.

“Nosotros hoy venimos a escuchar propuestas de aquellos que quieren ser parte de estas OCLEE”, subrayó Núñez Valdez, quien saludó a todo el que decidió formar parte del proceso.

Señaló que desde la parte oficial “simplemente somos administradores”, al puntualizar que el proceso electoral es una especie de trípode compuesta por: la JCE, que tiene que administrar y hacer cumplir las reglas; las organizaciones políticas, que son las que hacen las ofertas electorales; y la ciudadanía, que es la que elige, vota y decide.

“Están representadas estas tres partes y queremos salir con una impresión de que aquí la representación dominicana se enaltece con una buena propuesta”, manifestó.

También estuvieron presentes en estos actos de recepción de propuestas de aspirantes a miembros de las OCLEE autoridades consulares, miembros actuales de las OCLEE, personal de las OSE y del Voto Dominicano en el Exterior, representantes de las organizaciones políticas, entre otras personalidades que se dieron cita al proceso de recepción de propuestas de aspirantes a ser parte de la OCLEE.