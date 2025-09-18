Joselito Feliz denuncia que acueducto de Haina, inaugurado con una inversión de RD$420 millones, no funciona

Fuente externa

Santo Domingo, R.D. – El comunicador Joselito Feliz denunció que el acueducto inaugurado en Haina en el año 2023, con una inversión de 420 millones de pesos, no está en funcionamiento, a pesar de haber sido presentado como una solución definitiva al problema del agua potable en la zona.

Durante su intervención en el programa El Gobierno de la Tarde, que se transmite por la emisora Z101, Feliz recordó que la obra fue entregada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, pero que actualmente los residentes continúan denunciando la escasez de agua.

“Ese acueducto fue inaugurado con una inversión de 420 millones de pesos y hoy en Haina no hay agua. La gente sigue quejándose y los 180,000 habitantes siguen sin recibir el servicio. Hay que investigar qué pasó allí, quién construyó esa obra y por qué las tuberías se rompieron tan rápido”, señaló el comunicador.

Feliz aseguró que las explicaciones oficiales sobre supuestas reparaciones en las tuberías carecen de evidencias. “Dicen que están reconstruyendo las tuberías, pero en la realidad no se observa ningún trabajo. Es un engaño a la población”, expresó.

Asimismo, pidió al director de INAPA dar la cara y ofrecer respuestas claras a la ciudadanía. “El pueblo dominicano merece una explicación. No basta con enviar a un inspector sin conocimiento a desmentir lo que las comunidades sufren día a día. El problema es que el acueducto no funciona y la gente de Haina sigue sin agua”, concluyó.