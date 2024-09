Junta Central Electoral pasó la prueba

Por Wilson Collado

Cada cuatro años en el país se genera una gran incertidumbre por saber quiénes serán los integrantes del Órgano que organiza y administra los procesos electorales. La lucha comienza, cuando los diferentes intereses inician el tornado político, para que entre los miembros existan cuotas elegidas por las cúpulas partidarias.

La institucionalidad se ve protegida cuando lo político no la permea y los intereses que prevalecen son la del fortalecimiento de la democracia; aunque es el poder político que toma la decisión, cuando se impone la sensatez y la no repetición del pasado, se genera confianza en la sociedad y estabilidad del sistema.

En las diferentes mediciones que se han realizado, los actuales miembros de la Junta Central Electoral pasan la prueba por mucho, en comparación con tragos amargos del pasado. ¿Es esta valoración fortuita?­ o el desempeño, con armonía, entrega y pasión de cada uno de los miembros del pleno, lo que han hecho que el pueblo y la vorágine política tengan que reconocer que tenemos una Junta Central Electoral de lujo.

En los diferentes procesos internos de los partidos políticos, los acompañó, sin bravuconería ni soberbia, actuando siempre con el entendimiento de que bajo el manto de la democracia los partidos son la esencia maestra.

Su presidente y los de mas miembros han acumulado la experiencia necesaria para garantizar elecciones diáfanas, apegadas a la norma, sin desconocer que cada proceso debe ser dotado de una gran legitimidad.

En el congreso está depositado un proyecto de reforma constitucional en el que se unificaran las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales, algunos expertos coinciden que seria complejo, no necesariamente por la incapacidad de la Junta Central Electoral, si no, mas bien por traumas del pasado al tener frente al órgano cuadros políticos, que permitían ser dirigidos por las cúpulas partidarias. La paz que la democracia garantiza no podemos alterarla, es por ello que la Junta Central Electoral actual debería ser ratificada por la comisión escogida por el senado de la República, tienen la experiencia acumulada para asumir con responsabilidad los retos de los procesos del futuro, ya lo probaron y le devolvieron a este pueblo la confianza y la seguridad de que hay mujeres y hombres dispuestos a sacrificarse, a hacer lo correcto y a poner el sistema democrático en que vivimos por encima de cualquier interés particular.

El Autor es Abogado, Politólogo. Máster en Ciencias Políticas y Políticas Públicas y en Ciencias Políticas y Administración Electoral.