La ADP Seccional Norte, D.N. Presenta plan de acción “La Escuela Haití Somos todos”.

El Comité Ejecutivo de la Seccional Norte, D.N. de la Asociación Dominicana de Profesores, anuncia el plan de acción “La Escuela Haití somos todos” al cumplirse en este mes de marzo el 8vo. aniversario del inicio de construcción de esta escuela, sin que la misma llegue a la soñada conclusión.

Al inicio del año escolar 2022-2023, se nos informó que este centro educativo seria entregado en el mes de noviembre del 2022, por lo que pueden observar no ha sido así, lo que ha conllevado a que la familia educativa de este centro educativo ha tenido que pasar por pésimas condiciones para que los niños reciban el pan de la enseñanza y el cuerpo docente trabajar en condiciones deplorables, usando 8 aulas para alojar aproximadamente unos 1200 alumnos, dividiendo a la mitad las aulas, es decir, un aula construida para 40 niños hoy esa misma aula las tenemos con 60 y hasta 70 niños, donde la educación física se imparte en los pasillos y donde el ruido de un grupo no deja trabajar al grupo a su lado y en medio de tantas limitantes no hemos dejado de dar las clases.

En el pasado mes de noviembre, la comunidad educativa buscando formas para avanzar de manera coherente, nos reunimos con las organizaciones comunitarias, las autoridades del MINERD correspondiente a la regional 15 y el distrito 15-02, con las autoridades del Ministerio de obras públicas respónsales de la construcción en la persona del ing. Francis Zapata coordinador regional del gran santo domingo, quienes nos comunicaron que ha mediado del año 2023 esta obra estaría lista, además el pasado 4 de diciembre, recibimos comunicación fechada dos de diciembre del 2022, vía el director regional, el Sr. Rafael Amador Figaris, la cual fue enviada por el encargado del departamento de supervisión del minerd, Sr. Lork Kelvin Jerez quien asegura que se entregara la escuela antes que termine el año escolar, ya estamos cerrando el primer trimestre del año 2023 y no se ha avanzado en estos trabajos, pero además las cubicaciones que debieron ser entregadas en diciembre pasado, en febrero 2023 no se habían entregado.

Puede interesarle:ADP exige reivindicaciones para los jubilados y pensionados en el Ministerio de Hacienda



Esta obra tiene dos contratistas a saber el Ing. Eduardo Espinoso Camilo según contrato No. 2129-2013 y la Ing. Luz Claribel Bautista Castillo, según contrato 2130-2013, esta ultima inicio la construcción de una pared perimetral para la semana santa del año pasado y ya casi llega otra vez la semana santa y la ingeniera no la ha terminado, pero además la misma se ha negado a reunirse con la comunidad educativa para dar las explicaciones de lugar.

En tal sentido esta seccional inicia un conjunto de acciones a favor de la terminación de esta escuela, entre ellas:

• Cacerolazos,

• Encendido de velas,

• Viacrucis

• Celebración del cumpleaños.

Hacemos un llamado a las Juntas de vecinos, los clubes, a la asociación de padres, federaciones, para que nos acompañen en estas acciones con el fin de llamar la atención del Sr. Presidente Luis Abinader y que este disponga la terminación tan esperada de este centro educativo.

¡NO AGUANTAMOS MÁS, TERMINACIÓN YA!