La DGSPC activa su plan de emergencia debido a las lluvias registradas en el país

Enviado por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) activó su plan de emergencia para brindar una respuesta más oportuna en favor de las personas privadas de libertad en caso de que las lluvias llegaran a provocar inundaciones en torno a alguno de los recintos penitenciarios.

Los protocolos de la DGSPC buscan proteger la vida de los privados de libertad y de los servidores de la institución.

También, para salvaguardar las infraestructuras del sistema penitenciario en todo el país. Con ese propósito, el titular de la DGSPC, Roberto Santana, mantiene una coordinación permanente con las diversas áreas administrativas y de seguridad.

“Todos sabemos que, desde hace décadas, los servidores del sistema penitenciario deben reforzar sus niveles de atención a recintos como el de La Victoria, Najayo 17 y Rafey en momentos de fenómenos atmosféricos que provoquen fuertes precipitaciones sobre el territorio nacional”, dijo Santana.

En su último boletín, el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) llama a la población a estar pendiente a las recomendaciones de los organismos estatales en torno a las lluvias, y a las posibles inundaciones, asociadas a una activa onda tropical provocada por un centro de baja presión localizado en aguas del mar Caribe, a varios cientos de kilómetros al sur de República Dominicana.

El fenómeno tiene alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical para las próximas 24 a 48 horas, según el Indomet.

“Se pronostica que campos nubosos asociados a este sistema generen fuertes aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el transcurso de la semana sobre el país. Este sistema tiene actualmente probabilidad de desarrollo ciclónico alta en los próximos 7 días (90%)”, indica el Indomet.