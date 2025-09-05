La Dirigencia Del PRM Debe Ser Empoderada Para Retener el poder En El Año 2028

Por Antonio G. Reyes Baldwin

Han pasado 5 años desde que el Partido Revolucionario Moderno gano las elecciones Presidenciales del 2020 y del 2024, un triunfo que lleno de grandes esperanzas y expectativas a una militancia que paso 16 años fuera del poder, frenando en el aro, como dicen popularmente, pero que a pesar de todas las vicisitudes y precariedades de su propia realidad, realizo el extraordinario trabajo para conquistar el poder.

Dirigentes que en su gran mayoría son de orígenes humildes, esperanzados en ser parte del gobierno que ayudaron a construir, luego de haber realizado el sacrificio que implica llevar a un Partido Político al poder, era lógico para ellos asumir que las cosas cambiarían para bien, pues en política o en el diario vivir todo sacrificio trae consigo una recompensa, una realidad que en la práctica paso a ser un idilio fallido de lo que debió ser y no ha sido.

En resumidas cuentas la dirigencia del PRM se encuentra en los actuales momentos abatida, con la moral por el suelo, impotentes al ver que han pasado 5 años y no han sido tomados en cuenta en la justa dimisión del trabajo realizado, sintiéndose utilizados como se usa un papel servilleta, por no decir otra cosa.

Con Ministros y Directores Generales que a pesar de que el Presidente Luis Abinader, los convido a darle participación a los dirigentes del Partido, han sido indolentes y mal agradecidos, con los verdaderos artífices del triunfo electoral, dejando en muchos casos en puestos sensibles y de preponderancia en dichas instituciones a personal de la pasada administración, obviando a personas capacitadas de nuestra organización política, que se fajaron y que merecen ser tomados en cuenta.

Es tiempo ya, que los compañeros de las bases del PRM, sean dignificados en el amplio sentido de la palabra, es oportuno que los dirigentes medios y de las bases puedan ser parte del tren gubernamental, es prioridad para retener el poder en el 2028, que ese ejercito de hombres y mujeres que fueron los artífices de la victoria arrolladora, estén motivados dispuestos a echar la batalla electoral que se avecina, siempre y cuando sean tratados con decoro y respeto.

Por otra parte y para finalizar, pienso que es de justicia y de lugar, que se produzcan designaciones en algunos Ministerios y Direcciones Generales, considerando que algunos tienen los 5 años de la actual gestión en la misma posición, creo que es saludable la renovación de incumbentes, que dinamicen las diferentes instituciones estatales.

Sería justo y atinado que designaran a figuras del partido de Santo Domingo Este, pues en la actualidad no existe ningún dirigente de esa demarcación que ocupe un cargo de preponderancia, exceptuando a Eddy olivares, que ocupa el cargo de Ministro de Trabajo. En múltiples ocasiones he manifestado el gran disgusto que tiene la militancia perremeista por la falta de oportunidades del cual han sido objeto, pienso que de no buscársele solución a los dirigentes medios y de las base, los mismos le pasaran factura, y el precio a pagar será sin temor a equivocarme, la salida del poder en las próximas elecciones, HE DICHO.