“La Policía reconoce a Dío Astacio: el pastor que puso orden en Santo Domingo Este”

Santo Domingo Este.- En un solemne acto que resalta el compromiso con la seguridad ciudadana, el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, fue condecorado con la Medalla al Mérito Policial, Distintivo Verde, otorgada por la Policía Nacional. Este prestigioso galardón reconoce su constante y significativo apoyo a la institución y sus aportes a la seguridad del municipio desde el Ayuntamiento.

El acto, fue encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y la medalla estuvo a cargo del ministro de Defensa, teniente general, Carlos Antonio Fernández Onofre, en presencia de importantes figuras como la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

El pergamino de reconocimiento expresa que la Dirección General de la Policía Nacional entrega la Medalla al Mérito Policial, con el lema Honor, Lealtad y Valor, en Primera Clase con Distintivo Verde, a Dioris Anselmo Astacio Pacheco, alcalde de Santo Domingo Este, como justo reconocimiento a sus aportes al fortalecimiento de la seguridad pública y ciudadana, conforme a la Ley núm. 3799 del 14 de abril de 1954, mediante el decreto núm. 619-25 firmado por el presidente Luis Abinader.

La institución destacó que, desde la Alcaldía de Santo Domingo Este, Astacio ha impulsado programas comunitarios, culturales y deportivos en beneficio de los munícipes, además de proyectos de formación ciudadana y prevención de la violencia en coordinación con las autoridades policiales.

El alcalde, acompañado de su esposa Evelin García de Astacio, expresó su gratitud.

“Más que agradecidos de la Policía Nacional y profundamente honrados. Gracias al mayor general Guzmán Peralta, a todos los cuerpos de oficiales y al presidente de la República por este reconocimiento. Somos siervos del Señor, y servir a Dios es servir al prójimo”, manifestó Astacio.

El reconocimiento otorgado al alcalde Dío Astacio destaca la importancia de la colaboración interinstitucional para una sociedad más segura y pacífica. Desde el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, se reitera el firme compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con la Policía Nacional y todas las entidades de seguridad para fortalecer los programas de prevención y garantizar el bienestar y la tranquilidad de todos los munícipes.