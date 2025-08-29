La SIP reconoce a Redacciones5G con el Premio Gran Amigo de la Prensa 2025

Fuente externa

Miami — La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anuncia que la iniciativa Redacciones5G será reconocida con el Premio Gran Amigo de la Prensa 2025, por su contribución al crecimiento y avance del periodismo y la industria de medios en las Américas.

La SIP destaca que Redacciones5G impulsa la innovación y la adopción tecnológica en las redacciones mediante talleres presenciales y virtuales sobre inteligencia artificial aplicada al periodismo, contenidos centrados en audiencias, estrategias de redes sociales, marca personal y otras competencias esenciales.

La iniciativa ha trabajado con más de 350 medios en Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia, ha formado a más de miles profesionales y ha contribuido también a capacitar a estudiantes en el ámbito académico. Entre sus proyectos sobresalen la Guía de Periodismo e Inteligencia Artificial, el boletín y pódcast Redacciones5G.

“Este reconocimiento premia una contribución concreta y medible: más capacidades, mejores herramientas y un ecosistema informativo que se adapta con rapidez a los cambios tecnológicos sin renunciar a la calidad”, afirmó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, director general y CEO de La Prensa Gráfica, en El Salvador.

Al mismo tiempo, la SIP anunció que otorga al diario El Economista, de México el Premio Transformación Digital por la iniciativa LANA (Laboratory for Automated News Analysis), un asistente de IA integrado a la redacción que, a partir del archivo del diario, estandariza flujos, resúmenes con atribución, fuentes internas, y propuestas de temas, bajo guías editoriales/SEO y resguardos éticos. Enfocado en Finanzas Personales, el programa acelera la verificación y combina eficiencia y calidad, fortaleciendo la sostenibilidad de El Economista. Este año, el Premio Sustentabilidad quedó vacante.

La ceremonia de entrega se realizará durante la 81ª Asamblea General de la SIP, que tendrá lugar del 16 al 19 de octubre de 2025 en el Westin Punta Cana, República Dominicana.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.