La UCT repudia bombardeos yanqui-sionista contra Irán

La confederación sindical Unión Clasista de Trabajadores –UCT– repudia los bombardeos y crímenes perpetrados por la alianza imperialista de los EE. UU y el sionismo israelí contra los pueblos y nación iraní.

El macabro resultado de la agresión imperialista- sionista en curso ha dejado cientos de víctimas civiles, destacándose el ensañamiento contra la población trabajadora, centros escolares, hospitales y oficinas públicas.

Solo en el primer día la prensa internacional informa del asesinato y martirio de alrededor de 200 niñas y decenas de jóvenes que recibían docencia, y otros que practicaban deporte, en sus recintos escolares, además de aniquilar parte de las autoridades del gobierno iraní.

La UCT condena el rito de la muerte que encabezan los EE. UU y el sionismo contra los pueblos del mundo, que, violentando la carta de la ONU, se han abrogado el derecho de secuestrar y asesinar a pueblos y autoridades de aquellos países que no le entregan sus riquezas naturales y soberanía al imperialismo decadente.

Llamamos a la clase obrera y trabajadora del mundo a expresar solidaridad con el pueblo iraní y repudiar públicamente la agresión del imperialismo yanki-sionista contra Irán.

Por el Secretariado Permanente de la UCT,

Juan Núñez Batista​​​​​​

Sec. General UCT

Efraín Sánchez Soriano

​​​​​​Sec. Asuntos Internacionales