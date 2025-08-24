Por Amaurys Florenzan

Santo Domingo, R.D. – Con el compromiso de ofrecer un contenido sano, divertido y de calidad para la niñez dominicana, se lanza oficialmente “Chiquifun”, un nuevo canal de YouTube dedicado a la música educativa y animada, pensado para el disfrute de toda la familia.

En un mundo digital cada vez más saturado de propuestas, “Chiquifun” surge como una alternativa segura y constructiva, orientada a promover valores, aprendizaje y entretenimiento saludable para los más pequeños de la casa.

Esta iniciativa es el resultado del talento y la pasión de un grupo de jóvenes dominicanos expertos en edición digital, música y composición, quienes, preocupados por el desarrollo integral de la niñez, han unido esfuerzos para crear un espacio que aporte al crecimiento cultural y educativo de los futuros ciudadanos del país.

Con canciones originales, animaciones coloridas y mensajes positivos, “Chiquifun” busca convertirse en una herramienta de apoyo para padres y maestros, brindando recursos lúdicos que estimulen la creatividad, el aprendizaje y la diversión en un ambiente seguro y familiar.

“Nuestro objetivo es que los niños de la República Dominicana y del mundo encuentren en Chiquifun un canal donde puedan aprender, reír y cantar con confianza, sabiendo que consumen un contenido sano y orientado a su formación”, expresó el publicista José Luis Reynoso, Ceo y creador del proyecto, junto a otros jóvenes integrantes de la propuesta.

El lanzamiento de “Chiquifun” representa un paso firme en la construcción de una generación más consciente, creativa y con acceso a propuestas digitales que fortalezcan los valores humanos y la identidad cultural dominicana.

El canal ya está disponible en YouTube bajo el nombre “Chiquifun” y se invita a padres, maestros y a toda la familia dominicana a unirse a esta experiencia musical y educativa que promete conquistar corazones infantiles dentro y fuera del país.