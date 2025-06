Las izquierdas dominicanas rechazan y condenan la guerra criminal de EE. UU./Israel contra Irán

Por Bienvenido Scharboy

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. Las Izquierdas dominicanas firmantes de esta declaración rechazamos de manera categórica, la acción criminal y terrorista que efectuó la noche del pasado sábado 21, el imperio yanqui a la cabeza de Donald Trump, contra tres instalaciones nucleares en territorio iraní.

Denunciamos que, en un espectáculo mal montado, al estilo Hollywood, con la presencia del vicepresidente, James David Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio y el secretario de Defensa, Peter Hegseth, Donald Trump había informado que se llevó a cabo una “Acción Militar exitosa” en las instalaciones nucleares subterráneas, donde estaban las plantas Fordo, Natanz e Isfahán, y que Fordo “ya no existe”

Con esta acción de guerra solicitada por Israel a Estados Unidos se intentó contrarrestar las derrotas sufridas por el poder sionista después del ataque ordenado por Netanyahu el pasado 13 de junio contra el pueblo iraní, donde asesinaron a más de 20 oficiales de alto rango, incluyendo dos científicos, generando de inmediato una respuesta contundente de la dirección político/militar de la guardia revolucionaria de Irán contra las instalaciones militares, de seguridad y logísticas de Israel.

Igual ha acontecido luego del ataque del PENTAGONO: la respuesta de Irán ha sido contundente, indicadora de que de todas maneras Israel será derrotado.

Las izquierdas dominicanas afirmamos que, la respuesta dada por el pueblo iraní, la dirección política y su guardia revolucionaria ha desmontado el mito de la inviolabilidad del territorio israelita, destruyéndole, principalmente los edificios del MOSSAD, baterías de defensa, sistema eléctrico, edificios utilizados por los militares y seguridad, así como identificado y apresado los infiltrados en territorio perteneciente a Irán,

La agresión de EE. UU. en colaboración con el sionista Benjamín Netanyahu, que implica su involucramiento en una guerra y abre rutas hacia una peligrosa tercera guerra mundial, es un hecho repugnante.

Se trató de un comportamiento típicamente gansteril, de acechanza e hipocresía, en el que se utilizó la noche para bombardear con más de 75 armas guiadas de precisión y 127 aeronave, un submarino de misiles guiados; intentado así destruir unidades nucleares que se están construyendo para beneficios del sistema de salud, de la producción de electricidad y el mejoramiento de la agricultura; contrario a Israel que sí tienen armas nucleares contabilizadas entre 90 y 500 unidades.

Valoramos la hábil previsión que tuvo la dirección política/militar y la Guardia Revolucionaria de Irán al retirar todo el material nuclear de las diferentes plantas días antes del bombardeo, lo que le evitó una catástrofe de inimaginable consecuencia al mundo.

El PCT, MPD, FR, PPT, MC y el RID consideran que el mundo no solo debe rechazar esta agresión bochornosa y peligrosa acción de guerra, que pone en peligro a la humanidad, porque podría hasta desencadenar un conflicto nuclear, sino también el hecho de que Israel posea armas nucleares y no permite la fiscalización de su arsenal por el Consejo Mundial de Energía Atómica.

Hoy, más que nunca, es urgente condenar a la cúpula sionista, al poder imperialista estadounidense y a los neofascistas del bloque europeo que incentivaron la guerra desatada por un criminal de lesa humanidad contra un pueblo, que como el iraní que no ha agredido a nadie ni asesinado a 58 mil palestinos, incluido una enorme cantidad de niños y niñas, y que ha demostrado superioridad frente a su agresor israelí.

///No a la guerra imperialista///

///No al genocidio sionista en Gaza///

///Sí a la paz///

///Solo unidos, VENCEREMOS///

Partido Comunista del Trabajo -PCT-

Movimiento Popular Dominicano -MPD-

Fuerza de la Revolución -FR-

Partido Patria Para Todos y Todas -PPT-

Movimiento Caamañista -MC-

Referente de la Izquierda Dominicana -RID-