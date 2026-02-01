Leonel acusa al PRM de quebrar a los productores locales y advierte: “Esta vez o jugamos todos o se rompe la baraja”

Por Omar Liriano

Santo Domingo, D. N.– Tras juramentar a José del Castillo Saviñón y a su equipo político como nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, el presidente de la organización, Leonel Fernández, acusó al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de quebrar a los productores locales mediante políticas que privilegian las importaciones de allegados del oficialismo sobre la producción nacional, lo que afirmó ha impactado directamente el costo de los alimentos y debilitado el aparato productivo del país.

Previo a iniciar su intervención, Fernández solicitó a los presentes guardar un minuto de silencio como señal de respeto a la memoria del fallecido expresidente del Senado de la República y dirigente oficialista, Ramón Alburquerque.

Al abordar la situación económica del país, el líder político se refirió al aumento del precio de productos básicos como el pollo y los huevos, señalando que se trata de una problemática que no debería repetirse en la República Dominicana y que evidencia la incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Fernández expresó: “Hoy día cuando veo los periódicos, primera plana de los diarios, una queja que no deberíamos tener, es de nuevo escasez de pollo y de huevos en la República Dominicana, y el precio de la libra de pollo ha vuelto otra vez a 125 pesos la libra, entonces cuando hablamos de una cosa tan elemental como es la alimentación, el pollo que es de consumo del pueblo dominicano se coloca a unos precios inaccesibles, entonces empieza el malestar, el Gobierno no ha sabido resolver ese tema, ni otros temas vinculados con la alimentación del pueblo”.

El líder opositor recordó que, ante situaciones similares, el gobierno del PRM optó por autorizar la importación de pollo sin el pago de aranceles, una medida que explicó terminó afectando a los productores nacionales.

“¿Qué hizo el Gobierno para resolverlo? Un decreto mediante el cual autorizó la importación de pollo de Brasil, sin tener que pagar los impuestos de Aduanas, o sea aranceles. Cuando uno piensa en eso dice, bueno, como hay escasez el Gobierno autoriza importar pollo, parece como razonable, pero si usted autoriza la importación de pollo para solucionar la escasez, está afectando a los productores nacionales, que no van a tener ningún incentivo para incrementar la producción, por tanto fracasó esa idea”, dijo Fernández.

En contraste, expuso cuál habría sido la política correcta desde la visión de la Fuerza del Pueblo, enfocada en fortalecer la producción nacional:

“¿Qué habríamos hecho nosotros en la Fuerza del Pueblo? En lugar de autorizar la importación de pollo sin pago del arancel, habríamos autorizado la importación de maíz, la importación de soya, la importación de las vitaminas con que se producen los pollos, eso en apoyo al sector productivo avícola nacional, con lo cual se habría aumentado la producción de pollo, habría bajado el precio y habríamos ayudado a los productores avícolas de la República Dominicana”, precisó.

El presidente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que este problema no se limita al sector avícola, sino que responde a una política económica que ha relegado a los sectores productivos del país. Indicó que, cuando el actual gobierno asumió en 2020, las importaciones agropecuarias rondaban los 3 mil millones de dólares, mientras que en la actualidad superan los 7 mil millones, lo que afirmó ha debilitado la producción nacional en beneficio de importadores vinculados a los círculos de poder del partido oficialista.

Al cierre de su intervención, Fernández se refirió al tema electoral, llamando a respetar la integridad de los procesos democráticos y denunciando el uso abusivo de los recursos del Estado con fines políticos.

Fernández llamó a respetar la integridad de los procesos electorales: “Ya lo hicieron comprando alcaldes, ya lo hicieron cooptando regidores con la finalidad de ganar las elecciones de febrero y proyectar la imagen de que ganarían las elecciones presidenciales en mayo, ahora vemos algo parecido; lo hicieron entonces con los fondos de Aerodom, dicen ahora que los fondos del SeNaSa fueron utilizados para la campaña electoral”.

El líder de la oposición dominicana dijo estar viendo con preocupación la posibilidad de que el PRM intente volver a usar los recursos del Estado para manipular la voluntad popular en 2028: “Estamos viendo con preocupación ahora que la Ley de residuos sólidos es para darles recursos a sus alcaldes y que puedan ganar en febrero, proyectando la idea de que van a ganar en el mes de mayo”, expresó.

Al tiempo que agregó: “Esta vez no será así, porque no se lo vamos a permitir; como decía Juan Bosch, o jugamos todos o se rompe la baraja”.

Secretaría de Comunicaciones

Fuerza del Pueblo