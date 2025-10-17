Leonel encabezará este domingo acto de juramentación de nuevos miembros de la FP en Nigua, San Cristóbal

Por Omar Liriano

Santo Domingo.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, encabezará este domingo 19 de octubre un importante acto de juramentación de nuevos integrantes de esa organización política, en un evento que reunirá a dirigentes provenientes del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como de otras organizaciones políticas y de la sociedad civil.

La actividad se llevará a cabo a partir de las 10:00 de la mañana en El Gremio, ubicado en la carretera Sánchez vieja, municipio de Nigua, provincia San Cristóbal, donde se espera una masiva asistencia de simpatizantes y nuevos miembros que se suman al proyecto político liderado por Fernández.

De acuerdo con una nota del partido, la juramentación representa un nuevo impulso al crecimiento de Fuerza del Pueblo en la región sur del país, consolidando su presencia con figuras claves provenientes de sectores estratégicos. “Se trata de una integración significativa de dirigentes que han decidido apoyar la visión y propuestas de la FP para el futuro del país”.

El evento ha generado altas expectativas en el entorno político local, ya que refleja un movimiento interno de fuerzas de cara al próximo proceso electoral. La llegada de nuevos miembros, especialmente desde el PRM, es interpretada por analistas como una señal de descontento y de búsqueda de nuevas alternativas dentro del espectro político dominicano.