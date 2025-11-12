Leonel Fernández cuestiona fallas del Metro durante apagón nacional: “Solo hay una explicación: la ineficacia del PRM”

Por Cinthia Polanco

SANTO DOMINGO.– El expresidente Leonel Fernández cuestionó la tarde de este martes la falta de funcionamiento del sistema de energía de respaldo del Metro de Santo Domingo durante el apagón general que dejó al país a oscuras.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Fernández recordó que el Metro “opera con tres subestaciones de energía interconectadas al sistema eléctrico nacional” y que además cuenta con una capacidad propia de generación de 40 megavatios, diseñada precisamente para evitar interrupciones en casos de emergencia.

“¿Por qué esos 40 megavatios no entraron en funcionamiento durante el apagón de hoy? Solo hay una explicación: la falta de mantenimiento y la ineficacia del PRM. ¡Increíble!”, escribió el líder de la Fuerza del Pueblo.

El exmandatario lanzó el señalamiento mientras el país enfrenta un apagón nacional que afectó hospitales, servicios públicos, comercios y el transporte, incluyendo la paralización total del Metro y del Teleférico de Santo Domingo.

Hasta el momento, las autoridades del sector eléctrico no han ofrecido una respuesta específica sobre por qué el sistema de respaldo del Metro no se activó, a pesar de estar diseñado para operar de manera autónoma ante un colapso del sistema eléctrico nacional.