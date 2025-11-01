Leones caen por la mínima en La Romana

Fuente externa

LA ROMANA.- Los Leones del Escogido cayeron este viernes por la mínima 3-2 ante los Toros del Este en el estadio Francisco A. Micheli, de esta ciudad.

Los escarlatas abrieron el juego con sencillos consecutivos de César Prieto al central y Erik González al campocorto combinados con un error en tiro del torpedero Iván Castillo, lo que colocó corredores en segunda y tercera para que posteriormente Prieto anotara con un rodado de Sócrates Brito a la inicial.

Sin embargo, los locales tomaron la ventaja en la parte baja de la primera entrada contra Johnny Cueto, a quien Jhonkensy Noel le conectó un jonrón por el jardín izquierdo con uno a bordo. Otro bambinazo, esta vez solitario por la misma zona y también contra Cueto, por parte de Eloy Jiménez representó la número tres de los taurinos.

Los capitaleños descontaron en el sexto luego de que Alexander Canario se embasara por jugada forzada, se estafara la intermedia y anotara por imparable de Jimmy Paredes al bosque derecho.

El lanzador ganador fue Joe Corbett (1-0), quien actuó en 1.2 capítulos de en blanco. Cueto (0-2) cargó con la derrota al permitir cuatro hits y tres anotaciones en tres episodios en los que ponchó a dos hombres y transfirió a uno. Jesús Liranzo (1) se apuntó el rescate, aunque en el noveno enfrentó situación de bases llenas con un out.

El abridor por el conjunto naranja, Aaron Brooks, salió sin decisión al presentarse en 4.2 actos de una vuelta inmerecida.

Por los melenudos, Prieto se fue de 4-1, con una anotada y transferencia; Paredes de 3-2, con una empujada; Brito, de 3-1, con una impulsada y dos boletos, y González, de 4-2, con base por bolas. Por los romanenses, Noel bateó de 3-1, con cuadrangular, dos producidas y una anotada, y Jiménez, de 3-1, con jonrón, una impulsada y una anotada.

Tras el partido, el Escogido coloca su marca en 3-5 y los Toros en 4-4.

Los Leones volverán a casa este sábado para recibir a los Toros a las 4:00 de la tarde en el estadio Quisqueya Juan Marichal.