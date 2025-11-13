Leones caen por la mínima en partido repautado en SFM

fuente externa

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- En un partido completado este miércoles, luego de una posposición a causa de un problema eléctrico, los Leones del Escogido cayeron 2-1 ante los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, de esta ciudad.

La carrera de los escarlatas se produjo en la misma primera entrada después de que Junior Lake se embasara por error en tiro del tercera base, con lo que el corredor llegó a la intermedia. Con un sencillo de Sócrates Brito al prado izquierdo, Lake llegó a la antesala para luego anotar con elevado de sacrificio de Franchy Cordero al bosque izquierdo.

Sin embargo, este jueves los locales marcaron dos vueltas para virar la pizarra, una que se le cargó a Norge Ruiz (quien abrió el juego el 29 de octubre) en el cuarto capítulo desde que se reanudó el encuentro gracias a un imparable remolcador de Carlos Franco, que llevó a anotar a Kelvin Gutiérrez desde la intermedia.

La otra anotación llegó en el quinto con un indiscutible de Leury García al central frente a Kenny Hernández, el cual empujó la número dos de los nordestanos en las piernas de Carlos Jorge desde la intermedia.

El lanzador ganador fue Wily Peralta (1-0) al presentarse en siete episodios (en ambos días) de una anotación. Hernández (0-1) cargó con la derrota al permitir una vuelta en una entrada. El salvamento se lo apuntó Chris Ellis (1) al tirar el noveno en blanco.

Por los rojos, Cordero se fue de 2-1, con una empujada y transferencia; Lake, de 3-1, con una anotada y boleto; Brito, de 4-1, y Jonathan Araúz, de 3-1. Por los francomacorisanos, Gutiérrez, de 2-1, con dos bases por bolas y una anotada, y García, de 3-1, con una producida y transferencia.

Luego del partido, el Escogido tiene marca de 7-10 y los cibaeños de 6-9.

Leones y Gigantes tendrán un segundo encuentro esta noche en el Julián Javier a las 7:00 de la noche.