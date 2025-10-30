Leones dominaban 1-0 partido suspendido por desperfecto eléctrico

Fuente externa

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- En un partido no terminado a causa de un desperfecto eléctrico que apagó una de las torres del estadio Julián Javier, los Leones del Escogido dominaban el encuentro 1-0 en la parte baja del cuarto episodio.

La carrera de los escarlatas se produjo en la misma primera entrada después de que Junior Lake se embasara por error en tiro del tercera base, con lo que el corredor llegó a la intermedia. Con un sencillo de Sócrates Brito al prado izquierdo, Lake llegó a la antesala para luego anotar con elevado de sacrificio de Franchy Cordero al bosque izquierdo.

Por los Leones abrió Norge Ruiz, quien se encontraba en la lomita al momento de que el partido se detuviera, compilando 3.1 episodios de un hit, dos ponches y dos boletos.

El juego se detuvo alrededor de las 8:00 de la noche, luego de una hora y 17 minutos de acción.

El encuentro continuará donde mismo quedó en una fecha que se anunciará más adelante.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) informó oficialmente la suspensión del partido programado.

“De acuerdo con lo establecido en el reglamento oficial del campeonato, en el acápite correspondiente a “desperfectos eléctricos en el alumbrado”, el encuentro será continuado en las mismas condiciones en las que se suspendió durante la próxima fecha en la que ambos equipos se enfrenten en el mismo estadio”, precisa LIDOM en un comunicado.